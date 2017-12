"Podeu escollir entre el final de les bombes nuclears o el final de tots nosaltres"

La Campanya Internacional per l'Abolició de les Armes Nuclears (ICAN, per les seves sigles en anglès) ha rebut aquest diumenge el premi Nobel de la pau a Oslo, a Noruega, per haver alertat sobre les conseqüències de l'ús d'aquests arsenals i per impulsar un acord per prohibir-los.

La ICAN va ser fundada l'any 2007, està formada per 468 entitats de 101 països i, com el seu nom indica, va impulsar una campanya per aconseguir que les Nacions Unides aprovés un tractat per la prohibició de les armes nuclears. Aquest tractat va ser adoptat el juliol per 122 estats, però per cap dels països que, de fet, tenen armes nuclears.

Al lliurament del premi Nobel de la pau, la ICAN ha estat representada per la seva directora executiva, Beatrice Fihn, i per Setsuko Thurlow, una supervivent de la bomba atòmica llançada el 1945 pels Estats Units sobre Hiroshima, al Japó. Thurlow, que ara té 85 anys, ha jugat un paper molt actiu dins de la ICAN.

Durant la seva intervenció a la cerimònia de lliurament del premi, Beatrice Fihn ha fet una crida perquè els països que tenen armes nuclears signin el tractat de prohibició de les Nacions Unides. "Poden escollir entre dos finals: el final de les armes nuclears, o el final de tots nosaltres", ha afirmat Fihn davant d'un miler d'assistents, entre els quals es trobaven representants de l'ONG catalana Fundació per la Pau (FundiPau), que també forma part de la ICAN.

En canvi, a la cerimònia de lliurament del premi Nobel de la pau no han assistit els ambaixadors de tres potències nuclears com els Estats Units, el Regne Unit i França, com a senyal de protesta per haver concedit aquest guardó a la ICAN.

"Estats Units, trieu entre llibertat i por. Rússia, trieu entre desarmament o destrucció. Regne Unit, trieu, la llei de l'ordre o l'opressió", ha enumerat la líder de la campanya, a més de demanar a França, la Xina, Índia, el Pakistan, Corea del Nord i Israel a fer el mateix.

Setsuko Thurlow ha explicat durant la seva intervenció alguns dels seus records després del terrible atac nord-americà sobre Hiroshima el 6 d'agost del 1945. La van rescatar d'entre la runa d'un edifici ensorrat, ha relatat. La majoria dels seus companys de classe van morir cremats vius. "Algunes parts dels seus cossos faltaven. La carn i la pell penjaven dels seus ossos", ha detallat de forma esgarrifosa.

La ICAN rebrà nous milions de corones sueques (és a dir, 943.784 euros), import amb què estan dotats aquest any tots els premis Nobel. El Nobel de la pau és l'únic que no es lliura a Estocolm, sinó a la ciutat d'Oslo, per desig d'Alfred Nobel, creador d'aquests premis.