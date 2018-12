L'Església d'Illinois encobreix almenys 500 sacerdots acusats d'abús sexual

Un nou cas d'abús sexual contra menors sacseja l'Església catòlica. Aquest cop ha sigut a Illinois, on sis diòcesis catòliques d'aquest estat nord-americà van ocultar i encobrir els noms d'almenys 500 sacerdots acusats d'abús sexual a menors.

Així ho ha revelat la fiscal general d'Illinois, Lisa Madigan, en un informe en què també explica que l'Església d'aquest estat va rebre denúncies contra 690 capellans. Malgrat això, gairebé el 75% de les acusacions o van ser considerades no creïbles pel fet que hi hagués només una víctima denunciant o bé no van ser investigades perquè el sacerdot en qüestió havia sigut traslladat, havia mort o pertanyia a una altra ordre, com la jesuïta, la marista o la franciscana.

Davant d'això, Madigan ha sigut clara: "L'abús sexual a menors de l'Església a Illinois és significativament més extens del que la diòcesis d'Illinois ha reconegut mai".

De fet, en el mateix informe la fiscal apunta que les diòcesis catòliques d'aquest estat són "incapaces" d'investigar-se elles mateixes i que "no solucionaran elles soles la crisi dels abusos sexuals de la seva pròpia Església".

Més casos als EUA

El cas d'Illinois no és, ni de lluny, aïllat. Als Estats Units es té molt present el de Pennsilvània, on una investigació va identificar almenys 300 presumptes capellans pedòfils que ja havien abusat d'unes 1.000 víctimes.

El fiscal general de l'estat, Josh Shapiro, va destacar que la feina del jurat, que va ser qui va destapar el tema, detallava "un encobriment sistemàtic per alts càrrecs de l'Església a Pennsilvània i al Vaticà".

Des de l'escàndol de Pennsilvània, diversos fiscals generals de diversos estats nord-americans han començat a controlar altres casos, entre els quals destaquen els estats de Virginia, Maryland, Vermont, Michigan, Nova Jersey, Nova York, Nebraska, Washington, Kentucky, Missouri i Nou Mèxic.