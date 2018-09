El govern espanyol diu que les bombes venudes a l'Aràbia Saudita "no s'equivocaran matant iemenites"

En una de les setmanes més dures per al govern de Pedro Sánchez, la portaveu del govern espanyol, Isabel Celaá, s'ha allunyat també de la posició de la ministra de Defensa, Carmen Calvo, i ha assegurat que les armes venudes a l'Aràbia Saudita són d'alta precisió i que no s'equivocaran "matant iemenites". "El govern sap què ven, són làser d'alta precisió i, per tant, si són d'alta precisió no s'equivocaran matant iemenites", ha defensat Celaá en la roda de premsa posterior al consell de ministres.

Amb la intenció de desmentir les crítiques, la portaveu ha reivindicat que l'executiu actua "de manera col·legiada" i que "així ho ha fet decidint finalment que es compleixi el contracte de venda de míssils".

Preguntada sobre si el contracte especifica que les armes no s'utilitzaran contra la població civil del Iemen, la ministra ha assegurat que, tractant-se d'armament de precisió, "no sembla que estiguin orientades a aquesta finalitat".

Les declaracions de la portaveu arriben després que el ministeri de Defensa va avançar que el contracte es cancel·laria i es tornarien els 9,2 milions d'euros abonats. Això va desfermar la polèmica perquè podria haver posat en risc el contracte amb l'empresa Navantia.

En aquest sentit, Celaá ha defensat que l'executiu "ja es va alinear amb els interessos dels treballadors de la badia de Cadis", i que els seus llocs de treball "no estaven en perill".