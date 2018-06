El govern espanyol ofereix ajuda al 'Lifeboat', que espera un port per desembarcar 224 migrants

El govern espanyol està fent gestions per ajudar el vaixell de l'ONG alemanya Lifeline, que continua esperant al Mediterrani Central un port on desembarcar els 224 migrants que va rescatar la nit de dimecres. A més, l'embarcació ha assistit aquest divendres un vaixell mercant que ha recuperat 113 persones de l'aigua.

El govern italià –que després de rebutjar l''Aquarius' ha advertit que no permetria el desembarcament dels migrants– ha exigit a Malta que aculli el vaixell perquè està més a prop de les seves costes. Segons ha informat la portaveu del govern espanyol, Isabel Celaá, el ministre d'Exteriors, Josep Borrell, ha contactat amb Malta per oferir ajuda humanitària a l'embarcació i amb Itàlia i França per trobar una sortida. Malgrat això, el govern maltès ha refusat aquesta tarda permetre el desembarcament d'aquest vaixell en cap dels seus ports.

El ministre d'Infraestructures i Transports d'Itàlia, Danilo Toninelli, del Moviment 5 Estrelles, ha publicat un vídeo a Facebook en què afirma que l'agència Europea de Control de Fronteres (Frontex) verificarà pròximament la posició de la nau i, un cop comprovi que està més a prop de Malta, "enviarà una sol·licitud formal" a les autoritats de La Valletta perquè es faci càrrec dels nàufrags.

Salvini, líder de la ultradretana Lliga, que, al costat dels antisistema Moviment Cinc Estrelles (M5S), conforma el govern d'Itàlia, ja ha deixat clar que aquest país no acollirà més immigrants rescatats per vaixells d'ONG que naveguin per la Mediterrània.

"No podem rebre ni un sol refugiat més. Per contra, en voldríem lliurar alguns", ha assenyalat en declaracions a l'edició digital de la revista alemanya 'Der Spiegel'.

El diari 'Malta Today' cita fonts governamentals i explica que les autoritats del país no han rebut cap sol·licitud formal per permetre als rescatats desembarcar al seu territori.

Salvini, també vicepresident del govern italià, continua amb la seva retòrica antiimmigració i insta la resta d'Europa a assumir els seus compromisos. Ha carregat els últims dies contra Espanya, a la qual ha convidat a acollir "les pròximes quatre barcasses" que parteixin des de Líbia, i especialment contra França, després que el president francès, Emmanuel Macron, acusés Itàlia de "cinisme" per la seva gestió amb l''Aquarius'.

Roma acusa Lifeline de socórrer els 224 migrants la nit de dimecres sense atendre les indicacions de la Guàrdia Costanera italiana, que els va sol·licitar que no intervinguessin al·legant que els guardacostes de Trípoli capturarien els migrants per retornar-los a Líbia.

Per això, el ministre Toninelli ha qualificat avui als cooperants d'aquesta ONG d'"irresponsables" per portar a la seva embarcació 224 migrants, quan té una capacitat per a "màxim 50 persones", i ha advertit que "és una embarcació presumiblement fora de la llei"."No pot ser que actuïn i operin no només posant en risc vides humanes, com estan fent, i incentivant les sortides de les 'barcasses de la mort', sinó també que operin en la il·legalitat i no a favor de la seguretat", ha considerat .

Toninelli va recordar que el vaixell porta bandera de Holanda, tot i que el govern d'aquest país ha assegurat que no té permís per portar-la. L'organització ha negat categòricament aquestes afirmacions i ha publicat a Twitter els documents que proven que l'embarcació està efectivament registrada a Holanda amb data 19 de setembre del 2017 i amb validesa fins al 2019. El govern holandès afirma que tot i que aquests documents no proven la nacionalitat del vaixell no emprendrà mesures contra l'organització.