L’esperança italiana contra la ultradreta de Matteo Salvini

El centreesquerra a Itàlia enterra definitivament el seu últim líder, Matteo Renzi. Diumenge Nicola Zingaretti va ser elegit secretari general del Partit Demòcrata (PD) en substitució de l’ex primer ministre italià, que va dimitir fa exactament un any. El polític romà, de 53 anys, és l’última aposta per fer ressuscitar el partit i construir una oposició sòlida davant la deriva ultradretana del govern italià, encapçalada per Matteo Salvini.

“Gràcies a la Itàlia que no se sotmet a un govern perillós. Visca la democràcia italiana”, va dir exultant el nou líder de l’esquerra transalpina després de saber els resultats. El fins ara president de la regió central del Laci, de la qual Roma és la capital, va aconseguir prop del 70% del suport dels militants i ciutadans que van votar diumenge en unes primàries obertes.

Nicola Zingaretti va dedicar la seva victòria a les urnes a la Greta -la noia sueca que lluita contra el canvi climàtic-, als pobres i als desocupats, i va prometre un Partit Demòcrata obert “a una nova aliança” de centreesquerra. “No seré el cap, sinó el líder d’una comunitat”, va assegurar davant els seus correligionaris, i va fer una crida a la unitat del partit. “Els desil·lusionats han tornat i tornaran. Aquesta vegada no podem decebre’ls”, va insistir.

L’enfonsament del partit

Les eleccions generals celebrades fa un any van capgirar l’escenari polític italià. El PD, llavors al govern, va obtenir un 18% dels vots, el pitjor resultat de la seva història. Matteo Renzi va dimitir com a secretari general, cosa que va deixar orfe el partit en el moment més crític dels últims anys. Aleshores la formació va quedar en mans de l’exministre d’Agricultura, Maurizio Martina, que es va convertir en secretari general interí per guiar la transició i va obtenir el 18% dels vots a les primàries celebrades diumenge.

Durant aquest últim any el PD ha estat immers en picabaralles internes, dividit entre els que reconeixen el llegat de Matteo Renzi -com el tercer i últim candidat a les primàries, Roberto Giachetti, que només va aconseguir el 12% dels vots- i els que aposten per girar full definitivament a l’època del que va ser primer ministre. Zingaretti és el principal valedor d’aquest últim corrent.

El rebuig de Renzi a negociar un possible pacte amb el Moviment 5 Estrelles (M5E) per formar govern va dividir el partit fa un any i ha monopolitzat el debat en aquestes primàries. En els últims comicis regionals, celebrats als Abruços i Sardenya, el PD es va imposar al M5E i es va convertir en la segona força per darrere de la coalició conservadora. Segons alguns analistes, aquells que fa un any van abandonar el PD en favor dels grillini podrien tornar a donar suport a la formació de centreesquerra en la pròxima cita electoral, decebuts pel gir a la dreta del líder del M5E, Luigi Di Maio, i per la seva excessiva dependència de la Lliga de Matteo Salvini, que fins i tot ha aconseguit imposar una llei als seus socis de govern que criminalitza la immigració.

A les portes de les eleccions europees del maig, la veritable oposició a la deriva ultranacionalista del govern italià es troba més al carrer que al Parlament. Dissabte passat, prop de 200.000 persones es van mobilitzar a Milà, al nord d’Itàlia, contra el racisme i la xenofòbia en una manifestació en què van participar Zingaretti i el fins ara secretari general del partit, Maurizio Martina.

Germà d’un conegut actor

“Donaré un cop de mà a Zingaretti. Per mi no hi haurà cap guerrilla”, va dir Matteo Renzi comentant els resultats de les primàries. Malgrat tot, les divisions internes al PD segueixen sent profundes. Unir els diferents corrents en una única veu és la missió que afrontarà el nou líder del centreesquerra.

Nicola Zingaretti va entrar per primera vegada a l’Ajuntament de Roma el 1991 per ocupar-se de temes socials. Una dècada després va fer el salt a la política internacional com a membre del Parlament Europeu. El 2013 es va convertir en el president de la regió del Laci i l’any passat va revalidar aquest càrrec. A Itàlia és conegut, a més, pel fet de ser germà de l’actor Luca Zingaretti, protagonista de la popular sèrie de televisió Il commissario Montalbano, basada en l’obra d’Andrea Camilleri.