Qui està robant bonsais al Japó?

Al Japó es comença a estendre la preocupació per uns robatoris recents tan misteriosos com capritxosos. Es tracta de la desaparició, des de fa uns mesos, de diversos exemplars de bonsais, que, segons se sospita, acaben al mercat negre. Els arbrets poden arribar als 400 anys d'antiguitat i a un valor que pot superar els 50.000 euros, com és el cas d'un exemplar robat aquest gener a la ciutat de Kawaguchi, al nord-est de Tòquio.

Uns mesos abans altres exemplars van desaparèixer a la mateixa zona. Els mitjans locals es fan ressò aquest dimarts dels fets i es pregunten si estan davant d'un cas de lladre en sèrie. Al cultivador Seiji Iimura, que conrea més de 3.000 bonsais a Kawaguchi, li van robar quatre exemplars el 13 de gener. Els que van desaparèixer no eren d'una varitat qualsevol, sinó que eren exemplars de Shinpaku, un tipus de xiprer molt apreciat tant dins com fora del país.

Un lladre especialitzat en bonsais

"Algú molt coneixedor de bonsais s'ha d'haver involucrat en el robatori", va afirmar l'agricultor en declaracions a un diari local. Una de les plantes podria arribar a un valor d'uns sis milions de iens (gairebé uns 50.000 euros). Iimura, de 54 anys, confessa que l'estava cuidant com si fos un dels seus propis fills. Exemplars com els de l'espècie Shinpaku poden acabar en mercats del Vietnam i la Xina a preus molt més alts que al Japó.

Un altre robatori, en aquest cas el novembre del 2018, va afectar vuit exemplars d'una granja de la ciutat de Saitama, prop de Tòquio, administrada per Hiromi Hamano, de 81 anys, que ja va patir un altre robatori semblant sis mesos abans. Hamano té càmeres de seguretat a la granja i, en un enregistrament, va poder comprovar com el presumpte lladre anava directe a les peces de més valor, després d'irrompre a les instal·lacions a la matinada.

De moment els cultivadors estan pensant la possibilitat de crear patrulles de vigilància per evitar que hi hagi més robatoris de bonsais.