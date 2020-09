La Casa Blanca anuncia la retirada de la meitat de les tropes de l'Iraq

A menys de dos mesos de les eleccions presidencials dels Estats Units, Donald Trump vol arribar a les urnes amb el missatge que és un home de paraula. La Casa Blanca ha anunciat aquest dijous la retirada de 3.000 dels 5.200 soldats que té desplegats a l’Iraq des de fa 16 anys, un gest que aparentment es repetirà en els pròxims dies a l’Afganistan, on es preveu reduir aproximadament a la meitat els 8.600 militars destacats.

Durant el seu mandat, el republicà ha repetit la seva intenció de replegar les tropes a l’exterior per poder acabar el que ell qualifica de “guerres interminables”. Si pot fer-ho, li servirà per presentar davant de l’electorat les credencials de promeses complertes per compensar totes les que ha deixat inacabades, com la construcció del mur de la frontera sud i, sobretot, que el cost corri a càrrec de Mèxic.

Crítiques de Trump als militars

Barack Obama ja va iniciar la retirada de part dels efectius a l’Iraq el 2012, però dos anys després va haver de rectificar davant de l’ofensiva dels milicians de l’Estat Islàmic a la regió. Tot i que Trump s’ha plantejat des de l’inici del seu mandat el desmantellament de l’operatiu, finalment també va preferir esperar “el moment adequat” per donar més temps a les autoritats iraquianes a enfortir i estabilitzar les institucions.

En aquesta llarga i atípica campanya electoral marcada per la factura que acumula Trump per la mala gestió del coronavirus, el president ha volgut desviar l'atenció criticant els alts comandaments del Pentàgon perquè s'oposen als seus plans de reduir les tropes a l’exterior. Diu Trump que els militars ho fan pels seus interessos particulars de “fer felices” les empreses contractistes que treballen per al departament de Defensa. L’octubre del 2019 Washington ja va retirar les tropes del nord de Síria i va deixar penjats els aliats kurds.

A causa del gran desplegament de tropes a l'exterior per les campanyes de la guerra contra el terror iniciades per George W. Bush com a resposta als atacs de l’11-S, almenys 37 milions de persones s’han vist obligades a deixar casa seva, segons un informe de la Universitat de Brown, dels Estats Units. La majoria de desplaçats s'han donat a l'Iraq (9,2 milions), Síria (7,1 milions) i l'Afganistan (5,3 milions), seguits pel Pakistan, el Iemen, Somàlia, Líbia i les Filipines.