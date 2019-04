Washington retira les tropes de Líbia davant l'ofensiva rebel contra Trípoli

La Casa Blanca ha donat l'ordre de la retirada "temporal" de part de les seves tropes desplegades a Líbia a causa de l'"augment de disturbis" a les portes de Trípoli, la seu d'un dels dos governs d'aquest estat fallit i l'únic que reconeix la comunitat internacional. Des de fa tres dies, l'Exèrcit Nacional de Líbia, comandat per Khalifa Haftar, avancen cap a Trípoli, en una ofensiva que tira per terra les esperances que tenia l'ONU en les converses entre els dos bàndols per començar a perfilar un full de ruta per al país, sumit en el caos i el descontrol des de la caiguda del règim de Gaddafi, el 2011.

L'operació militar contra Trípoli de la milícia de Haftar va començar dijous i les tropes són ja a les portes de la capital. De fet, afirma haver arribat a la perifèria sud i haver pres control de l'antic aeroport internacional, tot i que les autoritats militars de Trípoli ho han negat. En qualsevol cas, la retirada dels soldats nord-americans és un avís que la situació s'agreuja a mesura que passen les hores i les tropes de Haftar continuen imparables, cosa que es tradueix en un augment del risc de caure en una nova guerra civil i bany de sang.

El fantasma de la guerra civil

Fayez Serraj, el president 'in pectore' del govern de Trípoli, és l'interlocutor de la Unió Europea en una qüestió tan sensible com és el control dels fluxos de la immigració irregular que des de les costes líbies intenta arribar a Itàlia. Sense un dispositiu europeu de rescat i amb els vaixells de les ONG amb problemes per aconseguir un port segur on desembarcar els nàufrags, la ruta del Mediterrani Central està tutelada pels guardacostes libis, acusats d'abusos i de tornar els nàufrags cap a Líbia, violant les lleis internacionals del dret d'asil.