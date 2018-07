Una dona escala l'Estàtua de la Llibertat per protestar per la separació de nens immigrants dels pares

Un dona de 45 anys va escalar aquest dimecres el pedestal de l'Estàtua de la Llibertat, a Nova York, per protestar contra la política migratòria de l'administració Trump, que ha estat separant els nens immigrants de les seves famílies quan creuaven la frontera irregularment per entrar al país.

En el Dia de la Independència dels Estats Units, el 4 de juliol, la dona va estar més de tres hores instal·lada als peus de l'estàtua fins que els policies van aconseguir arribar fins a ella, assegurats amb arnesos i cordes, i la van agafar.

La dona deia que no baixaria fins que tots els nens fossin retornats amb les seves famílies. Quan dos agents van arribar fins a ella va intentar escalar més a munt per la roba de la figura però no ho va aconseguir i va quedar arraconada sota el peu de l'estàtua. Quan la van agafar per posar-li l'arnès no va oposar resistència i van aconseguir baixar-la del monument "amistosament, pacíficament i sense ferides", segons va explicar David Somma, portaveu del Servei Nacional de Parcs.

315x388 Un grup de Rise and Resist proesta contra la política migratòria de Trump davant de l'estàtua de la Llibertat. / Reuters Un grup de Rise and Resist proesta contra la política migratòria de Trump davant de l'estàtua de la Llibertat. / Reuters

L'illa on hi ha l'estàtua va haver de ser evacuada durant més de quatre hores mentre durava l'operació per agafar la dona. Poc abans, un altre grup de manifestants d'una organització anomenada Rise and Resist (Aixeca't i Resisteix) havia fet també una acció al peu del monument i havia penjat una pancarta que deia "Abolir l'ICE", en al·lusió a la força de fronteres i immigració responsable d'aplicar la política de "tolerància zero" amb la immigració que ha imposat la Casa Blanca de Donald Trump.

Aquesta organització, però, va assegurar per Twitter que la dona que s'havia enfilat a l'estàtua no formava part de la seva protesta. La dona, un cop detinguda, va ser identificada com Therese Patricia Okoumou, de 45 anys i de Staten Island. S'esperava que aquest dijous declarés davant d'un tribunal federal.