Wuhan i Hubei van ocultar informació en l'inici de la pandèmia

Els serveis d'intel·ligència dels Estats Units han elaborat un informe en què confirmen la tesi ja explorada que, en l'inici de la pandèmia, les províncies xineses de Wuhan i Hubei van intentar ocultar informació sobre el coronavirus a la seu central de la Xina, segons ha publicat aquest dimecres la capçalera nord-americana The New York Times.

Des que el covid-19 va arribar als Estats Units, on els infectats totals superen els 5,5 milions i les víctimes sobrepassen les 170.000, el president, Donald Trump, ha atacat amb totes les seves forces la Xina –i també l'OMS– acusant el país d'opacitat i de permetre l'expansió del virus a tot el món.

Segons aquestes investigacions, el govern xinès va desconèixer durant setmanes la gran capacitat propagadora del virus, ja que els funcionaris locals de les províncies de Wuhan i Hubei van intentar ocultar informació en els inicis de la pandèmia. L'informe conclou que quan el brot va començar, a finals de l'any passat, aquestes dues regions es van moure en l'opacitat.

Aquesta nova aproximació feta pels serveis d'intel·ligència dels Estats Units enllaça amb la línia mantinguda per diverses informacions i estaments que acusaven el servei de supervisió de malalties infeccioses de la Xina d'haver fallat en el rastreig d'aquest nou virus, ja que no van notificar a temps a Pequín els inicis del brot. Alguns experts nord-americans ja havien avisat del problema que suposa el temor que tenen els funcionaris provincials xinesos a reportar segons quines informacions a Pequín, per por a les represàlies que hi pugui haver des de la capital.

En tot cas, aquest nou informe no dona veracitat a les greus acusacions que Trump ha mantingut cap a la Xina i el seu homòleg xinès, Xi Jinping, però indaga en la inacció de les autoritats provincials de Wuhan i Hubei en els inicis de la pandèmia i posa en relleu l'opacitat tant interna com externa del règim xinès quan el brot començava a ser una realitat preocupant. Malgrat això, aquest informe, que compta amb el consens de la CIA i d'altres agències d'intel·ligència, sí que destaca la idea general que el Partit Comunista de la Xina també va ocultar informació al món, sempre segons la versió de funcionaris nord-americans.

Suspesos els tractaments amb plasma

D'altra banda, els Estats Units han deixat en suspens el tractament a partir de transfusió de plasma sanguini a pacients de coronavirus. L'epidemiòleg en cap dels Estats Units, el doctor Anthony Fauci, així ho ha demanat després d'assegurar que no hi ha prou evidències que aquest tractament pugui ser efectiu. L'autorització per fer efectiu el tractament, que consisteix en la transfusió d'un plasma sanguini que hagi desenvolupat anticossos a pacients malalts pel virus, continua aturada mentre se segueix analitzant si pot ser un remei efectiu.