Uns 2.500 europeus demanden Àustria pel brot de coronavirus al Tirol

Fins a 2.500 ciutadans de diversos països europeus s'han sumat a una demanda col·lectiva contra el govern d'Àustria per negligència en haver permès que durant la primera quinzena del mes de març l'estació d'esquí d' Ischgl, al Tirol austríac, es mantingués oberta i es convertís en un focus de propagació del coronavirus.

De fet, la Fiscalia del país investiga si l'empresa que gestiona l'estació d'esquí, coneguda com l'Eivissa dels Alps, va encobrir l'aparició del brot per evitar que la notícia perjudiqués els negocis de la població, en plena temporada de neu.

La demanda conjunta està liderada per l'Associació de Protecció al Consumidor d'Àustria (VSV), que ha recopilat dades a través d'internet de milers de persones que creuen haver-se contagiat en aquell paratge de neu. "Hem ajuntat 2.500 perjudicats i pensem defensar els seus interessos", ha explicat el president de l'associació, Peter Kolba.

Àustria investiga com un poble del Tirol va escampar el coronavirus per mig Europa

El grup més nombrós de demandants és el dels ciutadans alemanys, que han resultat els més afectats pel brot del Tirol, però també s'hi han sumat turistes de Noruega, Dinamarca i Islàndia, a més de familiars directes dels contagiats, especialment dels que estan hospitalitzats a cures intensives.

L'associació VSV ja va presentar la setmana passada una denúncia a la Fiscalia austríaca contra el governador del Tirol, el democristià Günther Platter, i contra l'alcalde d'Ischgl i altres autoritats locals. L'entitat sospita que es va endarrerir el tancament de les pistes d'esquí i dels hotels i altres locals de la zona per evitar perdre diners fins i tot quan se sabia que el coronavirus estava a la regió.

L'alerta la va donar Islàndia el 5 de març, quan va declarar Ischgl com a "zona d'alt risc" pel coronavirus i va imposar una quarantena obligatòria per a tothom que tornava d'allà, una mesura que el país només havia pres en aquell moment per als ciutadans que arribaven de la Xina, l'Iran i Corea del Sud, els altres grans focus del covid-19 aleshores.