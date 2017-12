200.000 evacuats a Califòrnia a causa dels incendis

Més de 200.000 persones han estat evacuades a Califòrnia a causa dels incendis que afecten aquest estat de la costa est dels Estats Units des del passat 4 de desembre. El president nord-americà, Donald Trump, ha declarat l'estat d'emergècia a la zona i ha ordenat que el govern federal proporcioni ajuda addicional als damnificats i posi "tots els seus esforços en les feines de socors".

En l'actualitat, uns 5.700 bombers estan treballant en l'extinció dels incendis. El foc més important és el que crema al comtat de Ventura, a uns 100 quilòmetres al nordoest de Los Angeles, la segona ciutat més important del país. L'incendi ja ha cremat més de 53.000 hectàrees i 400 edificacions, i continua avançant sense control a causa, en part, als forts vents que han bufat aquesta setmana a la regió i que van arribar a velocitats de fins a 128 quilòmetres per hora.

Amb tot, els bombers han començat a dominar els tres incendis que van amenaçar la ciutat de Los Angeles, com el de l'exclusiu sector de Bel Air, prop de Beverly Hills. Aquest foc està controlat ara en un 30%. Les flames, però, han destruït mitja dotzena de milionàries mansions i han obligat a fugir als seus il·lustres veïns . L'alcalde de Los Angeles, Eric Garcetti, ha advertit que "l'alerta vermella" es mantindrà almenys fins aquest diumenge a la tarda.

Southern California residents are facing massive wildfires. Take a look at some powerful images emerging from the fires.



Read more: https://t.co/jficlA1yzO pic.twitter.com/HALKCqzqoI