Els estudiants positius de covid-19 també s'examinen de la selectivitat a Corea del Sud

Corea del Sud ha activat aquest dijous un desplegament anticovid-19 sense precedents per a la prova d'accés a la universitat, una cita capital al país que enguany ha comptat amb protocols per permetre que fins i tot els alumnes infectats o en quarantena puguin examinar-se. L'examen d'aptitud escolar universitària, conegut per l'abreviatura Suneung, és un esdeveniment marcat a foc en el calendari, ja que suposa la culminació d'anys d'esforç acadèmic per a l'alumnat en un país obsessivament bolcat en una educació molt competitiva.

A causa del coronavirus, aquest any no hi hauria d'haver les imatges de pares -molts dels quals resant perquè els seus fills obtinguin bons resultats- amuntegats a la sortida dels col·legis. És una de les recomanacions de les autoritats en un moment en què, tot i la bona gestió que el país ha fet de la pandèmia, el ritme de contagi ha crescut en les últimes setmanes fins a situar-se en uns 400-500 nous casos diaris.

Davant l'increment, es va activar fa dues setmanes un pla per blindar l'examen, que limita els horaris comercials a la regió de Seül, on viu més de la meitat de la població, i ha obligat escoles i acadèmies a tornar a les classes en línia, a més de demanar a l'alumnat que no fes vida social.

Aquesta prevenció ha donat resultats, ja que dels aproximadament 490.000 estudiants de batxillerat que estaven registrats per fer avui la prova, només 35 havien contret covid-19 i 404 estaven en quarantena per contacte estret amb contagiats, segons dades del govern.

Això no ha impedit que poguessin fer avui també l'examen, ja que s'han habilitat 205 places hospitalàries perquè alumnes contagiats fessin la prova, i centres específics perquè fins a 3.775 estudiants en quarantena poguessin acudir a fer la prova. A través d'un mecanisme extraordinari, el gairebé mig milió d'escolars registrats van tenir la possibilitat de fer-se un test PCR fins a les 22.00 del dia anterior si mostraven símptomes. Els resultats van arribar durant la nit, i en cas de resultar positius remetien directament a un centre mèdic específic per ingressar-hi i fer des d'allà l'examen.

Gairebé el doble d'aules

Alhora, per evitar nous contagis durant les proves, el nombre d'aules s'ha incrementat gairebé un 50% respecte a l'any passat, fins a arribar a les 31.291, repartides en 1.383 centres escolars de tot el país. L'aforament màxim s'ha reduït de 28 a 24 alumnes per espai, i s'han instal·lat mampares de plàstic als pupitres. L'ús de mascareta hi és obligatori. A l'entrada s'ha pres la temperatura a tothom i si algú mostrava símptomes se'l traslladava a una zona especial per fer l'examen. S'ha recomanat als alumnes que s'abriguin, perquè en molts llocs del país la temperatura no supera els dos graus i cal ventilar els espais al final de cada prova, i s'ha demanat als alumnes que no es reuneixin per parlar durant els descansos.

"Més enllà del distanciament social, la nostra meta al Suneung d'aquest any és diferenciar clarament entre aquells que fan l'examen amb normalitat, aquells que mostren símptomes, aquells en quarantena i aquells que estan contagiats, i separar completament els seus moviments", va explicar a l'agència Yonhap un portaveu del ministeri de Sanitat.

Professorat incomunicat

Com cada any, el professorat encarregat d'elaborar les preguntes de la prova s'ha aïllat durant un mes, sense accés a internet ni al telèfon i en un hotel amb les finestres tintades, per evitar filtracions. La selectivitat és una gran cita anual al país: el dia de l'examen s'incrementa la freqüència del transport públic al matí, els funcionaris i la borsa de Seül comencen a treballar una hora més tard i la policia ofereix vehicles especials per transportar -amb la sirena activada- els alumnes fins al centre d'examen si fan tard. Fins i tot es prohibeix que els avions aterrin o s'enlairin mentre es fa la prova oral d'anglès.