L’exèrcit de Bèlgica busca soldats baixos

La població belga té fama de ser especialment alta: l’estatura mitjana dels homes és d'1,81 metres, i la de les dones, 1,65, segons un estudi de l’any passat. Malgrat això, l’exèrcit de Bèlgica necessitarà ara militars que facin menys d’1,70 metres, un requisit que gairebé no compleix cap home al país.

El ministeri de Defensa ha renovat la seva flota de vehicles blindats. En concret, ha adaptat 44 blindats Pandur perquè siguin especialment resistents a l’impacte de mines antipersona, que s’han convertit en la principal arma en països on Bèlgica participa en missions internacionals, com ara Mali en l’actualitat o l’Afganistan en el passat. Per aconseguir aquesta resistència s’ha augmentat la distància que separa els baixos del vehicle de terra, però això també ha comportat reduir l’espai interior del blindat.

El resultat és que, en l’actualitat, només persones que facin menys d’1,70 metres poden conduir aquests vehicles o ocupar la posició del tirador, segons ha informat la televisió pública belga VTR. La revelació ha obert la caixa dels trons, més encara tenint en compte que el govern ha de pagar ni més ni menys que 31 milions d’euros per la renovació dels preuats vehicles. Però el ministeri de Defensa ha evitat fer declaracions i s’ha limitat a dir que de moment només ha pagat 1,7 milions dels 31 que hi havia d’invertir.

En canvi, qui sí que ha parlat ha sigut l’oposició, que ha titllat de "fiasco" l’esperada renovació de la flota. El diputat Wouter De Vriendt, del partit ecologista Groen, s’ha queixat que els vehicles no serviran ara per a l’objectiu per al qual es van equipar, o sigui, per a la participació en missions internacionals. Un altre parlamentari ha afirmat directament que el govern "ha llançat els diners a les escombraries".

Segons la cadena VTR, els militars tenen ara seriosos problemes per poder trepitjar el pedal del fre o l’accelerador als blindats, així com per poder entrar-hi o sortir-ne. Fonts de l’exèrcit han reconegut que els vehicles, tal com estan ara, no es poder fer servir, però han aclarit que el seu procés de renovació encara no ha acabat, deixant entendre que esperen que l'interior millori d’alguna manera. Amb tot, també han dit que en la majoria d’aquest tipus de vehicles hi ha restriccions d’estatura. En altres paraules, que no tots els militars hi caben.

La web del ministeri de Defensa belga destaca que els blindats Pandur pesen 13 tones i estan especialment preparats per moure’s per terrenys difícils. En canvi, no diu absolutament res del fracàs de la seva recent renovació. Tampoc precisa que els aspirants a formar part de l’exèrcit hagin de tenir una estatura determinada. Sí que hi ha, però, límit d’edat: la mínima és de 18 anys i la màxima, de 33. A més, detalla que no s’accepten tatuatges ni al cap, ni a la nuca ni al coll. Abans d’incorporar-se a files cal esborrar-se’ls.