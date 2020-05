"A Malta tenim coronaviurs": una patrullera maltesa envia una pastera en perill cap a Itàlia

L'exèrcit maltès va enviar cap a Itàlia una pastera que havia arribat a les seves aigües amb 101 persones a bord després d'amenaçar els nàufrags a punta de pistola i de donar-los combustible, un motor i les coordenades GPS per poder arribar a aquell país. Ho ha denunciat l'ONG Alarm Phone, que va rebre la trucada d'emergència de l'embarcació el 10 d'abril, i ha pogut reconstruir els fets amb testimonis dels migrants, que van arribar al port de Pozzallo (Sicília) dos dies més tard i que l'organització ha pogut tornar a contactar un cop han passat la quarantena.

Com que era gairebé impossible que la barcassa inflable hagués arribat pels seus mitjans des de Líbia fins a Sicília, un trajecte de més de 500 quilòmetres per alta mar, l'alcalde de Pozzallo, Roberto Ammatuna, va declarar que els traficants "havien canviat d'estratègia" i transportaven la gent en vaixells nodrissa abans de llançar la pastera al mar. El que no s'imaginava Pozzallo era que haguessin estat les mateixes forces armades malteses les que facilitessin l'arribada de l'embarcació a Itàlia.

Segons els testimonis dels supervivents recollits per l'ONG, la barcassa portava dos dies i una nit a l'aigua quan van albirar Malta. Se'ls va acostar un vaixell comercial que els va dir que eren a prop de l'illa. Una segona embarcació no identificada els va llançar armilles salvavides. Després se'ls va acostar la llanxa de les forces armades malteses i, segons el seu relat, un oficial els va demanar el telèfon satèl·lit, hi va introduir coordenades de Líbia i els va ordenar tornar al país nord-africà. En aquell moment alguns migrants es van llançar a l'aigua, i, tal com es veu clarament al vídeo, l'embarcació maltesa hi va respondre amb maniobres brusques molt a prop dels nàufrags.

En lloc de rescatar immediatament la gent a l'aigua, l'exèrcit maltès els va llançar cordes perquè poguessin tornar a pujar a la pastera i un oficial els va dir que a causa del coronavirus no podien acceptar més gent al país. Un supervivent va dir que fins i tot els van apuntar amb pistoles, explica l'ONG. Segons un supervivent, un oficial maltès els va dir: "Malta té un virus que es diu corona, ja n'haureu sentit a parlar. No us hi podem portar perquè tothom està malalt a Malta. I Malta és petita".

Quan els oficials es van adonar que els migrants no estaven disposats a tornar Líbia, van ajudar-los a continuar fins a Itàlia, sempre segons el testimoni dels supervivents. "Se'ns havia acabat la gasolina i ens en van donar 40 litres. Una corda s'havia enredat al motor i ens en van donar un altre, un de 40 o 45 cavalls marca Yamaha. I també ens van facilitar una brúixola". L'endemà al matí arribaven al port de Pozzallo.

Aquells mateixos dies de Pasqua també es va saber que Malta havia contractat una flota privada de pesquers que van obligar dues pasteres a tornar a Líbia.