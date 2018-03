Un altre exiliat de la Rússia de Vladímir Putin apareix mort a Londres

Un altre exiliat rus a Londres, Nikolai Glushkov, molt proper a crítics del president rus Vladímir Putin, va aparèixer mort al seu domicili de Londres aquest dilluns al vespre, sense que encara se sàpiguen les causes exactes del decés. L'anunci l'ha fet el seu advocat aquest dimarts a migdia. Glushkov, de 69 anys, havia sigut el número dos de la companyia d'aviació Aeroflot als anys 90 i després havia tingut altres responsabilitats empresarials al seu país abans d'instal·lar-se al Regne Unit.

Nikolai Glushkov era amic de Boris Berezovski, un dels oligarques russos que l'any 2000 va buscar refugi al Regne Unit fugint de la Rússia de Putin, a qui ell mateix, amb la seva fortuna, va ajudar a aconseguir el poder. Des que es va instal·lar al Regne Unit, Berezovski es va convertir en un dels crítics més importants de l'ara president rus. El març del 2013 Berezovski va aparèixer mort, penjat al bany de casa seva. La investigació policial ho va considerar un probable suïcidi, però el fiscal va deixar el veredicte sense una resolució explícita, davant la impossibilitat de determinar les causes exactes de la mort.

L'any 2011 Glushkov va testificar al Regne Unit en un judici presentat per Berezovski contra el seu compatriota, el també oligarca i propietari del Chelsea, Roman Abramovich, un home que manté una molt bona relació amb el Kremlin. Glushkov sempre va considerar que Berezovski havia sigut assassinat. De fet, aquest dimarts al matí, arran de la investigació de l'enverinament de l'exespia Serguei Skripal i de la seva filla Iulia, el ministeri de l'Interior britànic ha ordenat la reobertura de les investigacions de catorze morts de ciutadans russos que han tingut lloc al Regne Unit els últims anys, algunes de les quals en circumstàncies prou estranyes.

La descoberta del cos de Glushkov afegeix llenya a una foguera ja molt gran, després que Theresa May, la primera ministra del Regne Unit, anunciés aquest dilluns, als Comuns, que donava a Moscou un termini de 24 hores per donar explicacions "creïbles" sobre les possibles causes de l'enverinament dels Skripal. May va dir que considera " molt probable que Rússia estigui al darrere de l'atac a l'exespia", que va tenir lloc amb un agent nerviós desenvolupat als anys 70 i 80 del segle passat per la Unió Soviètica. Aquest dimarts al matí, des de Moscou, el ministre d'Exteriors, Serguei Lavrov, ha negat qualsevol implicació del seu país en el cas.