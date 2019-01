Un exministre israelià, condemnat per haver estat espia de l'Iran

Un tribunal de Jerusalem ha condemnat un exministre isrealià, Gonen Segev, per haver passat informació privada i servit d'espia a l'Iran. La fiscalia ha arribat a un acord amb l'acusat, que haurà de complir una pena "d'onze anys de presó", segons ha comunicat aquest dimecres el ministeri de Justícia d'Israel.

Segev, que va ocupar el ministeri d'Energia i Infraestructures entre el 1995 i el 1996, s'ha declarat culpable "d'espionatge greu" i "transferència d'informació a l'enemic", ha precisat l'organisme ministerial des del Tribunal de Justícia de Jerusalem.

No és el primer cop que l'expolític ha d'entrar a la presó. Entre el 2005 i el 2007 va ser condemnat per haver intentat traslladar 30.000 pastilles d'èxtasi des d'Holanda fins a Israel. Quan va sortir de la presó, Segev es va traslladar a viure a Nigèria, on va iniciar els contactes amb alts càrrecs de l'ambaixada de l'Iran, i després va marxar a Guinea Equatorial. Va ser en aquest país on el maig passat les autoritats el van arrestar i entregar a Israel, que havia sol·licitat una orde d'extradició.

El servei de seguretat israelià, el Shin Bet, "va saber que [Guinea Ecuatorial] havia detingut Segev", i que l'exministre "havia actuat com agent en nom de la intel·ligència de l'Iran", segons ha revelat la investigació judicial.

Tot i que de moment no es tenen detalls concrets del judici, el Shin Bet ha inculpat formalment Segev. L'agència de contraespionatge acusa l'expolític d'haver-se reunit fins a dues vegades amb alts càrrecs diplomàtics de l'ambaixada de l'Iran a Nigèria, l'any 2012. Aleshores l'exministre va proporcionar informació sobre el mercat energètic israelià. També va facilitar diverses localitzacions "d'alta seguretat" que afectaven directament alts càrrecs polítics d'Israel i localitzacions concretes de l'aparell de seguretat del país.

A finals d'agost el ministre d'Intel·ligència de l'Iran, Mahmud Alavi, va admetre: "L'Iran va tenir com a espia un exministre d'un país enemic".

Segev, de 62 anys, va ser capità de la força aèria d'Israel i es va titular com a metge per la Universitat de Ben Gurion. L'any 1992 va ser escollit diputat i tres anys més tard va ser designat ministre d'Energia i Infraestructura durant el govern de d'Isaac Rabin.