L'ONU assenyala Facebook com "la bèstia negra" dels rohingyes

Els experts de l'ONU en drets humans que investiguen un possible genocidi a Birmània han apuntat a Facebook com a punt de difusió del discurs d'odi cap a la minoria musulmana dels rohingyes. La direcció de la xarxa social no ha respost a les paraules de Yanghee Lee, la relatora especial de les Nacions Unides sobre els drets humans en aquest país asiàtic arran de la crisi ètnica, que ja és la pitjor crisi més greu després de la que ha provocat la guerra de Síria.

Segons l'informe dirigit per Lee sobre el terreny, la xarxa Facebook hi ha tingut un "paper determinant" i s'ha convertit en una "bèstia negra" per escampar recels i estereotips d'odi contra la població rohingya, que des de la repressió policial birmana, que va començar l'agost de l'any passat, ha iniciat un autèntic èxode per dirigir-se cap a Bangladesh, de majoria musulmana, fugint de la violència birmana. Es calcula que han sortit 70.000 persones d'aquesta ètnia, a qui les autoritats de Birmània no consideren ciutadans nacionals i no tenen cap dret, malgrat haver nascut dins de les fronteres del país. Segons la relatora, la causa n'ha sigut la popularitat de la xarxa social, utilitzada per la població civil i pel govern.

Facebook s'ha compromès a revisar els missatges i eliminar els que consideri que inciten a la violència i l'odi.