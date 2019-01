Almenys deu morts en l'explosió i l'incendi de dos vaixells prop de Crimea

Almenys deu persones han mort aquest dilluns en l'incendi de dos vaixells amb bandera tanzana que ha tingut lloc a l'estret de Kerch, que uneix els mars Negre i Azov i que separa Crimea de Rússia. "En aquests moments sabem que han mort deu persones i catorze més han estat rescatades. Desconeixem la sort de set mariners", diu el comunicat de l'Agència Federal de Transport Marítim i Fluvial russa, que patrulla la zona.



Els ferits, que van saltar per la borda per salvar la vida, pateixen cremades de diversa consideració i símptomes de congelació, segons els serveis mèdics citats per mitjans locals.



Segons dades preliminars, l'incendi va passar durant un transvasament de combustible entre els dos vaixells a causa d'una violació de les normes de seguretat en aquestes maniobres de proveïment de combustible.



Els vaixells, el 'Candy' i 'Mestre', que transporten gas liquat, estaven ancorats en aigües internacionals quan va tenir lloc el sinistre. El foc es va declarar en un dels vaixells i es va propagar ràpidament a l'altre, cosa que va obligar els tripulants a abandonar sobtadament els vaixells.



La tripulació dels dos vaixells ascendia a 31 mariners de nacionalitats turca i índia, dades que estan sent confirmades per les ambaixades dels dos països a Rússia.

En total, set vaixells russos participen en les tasques de rescat, que tenen lloc entre la península de Crimea i la Rússia continental.