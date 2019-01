L'exprimer ministre d'Escòcia, Alex Salmond, imputat per dos intents de violació que es remuntarien a 2013

Terratrèmol al món polític escocès. L’exprimer ministre del país, Alex Salmond, ha comparegut aquesta tarda de dijous davant el Tribunal del Xèrif d’Edimburg acusat de dos intents de violació i de dotze càrrecs més, entre altres, d’assetjament sexual. Salmond es va presentar voluntàriament a una comissaria del centre d’Escòcia la tarda d’aquest dimecres, després que fos citat per respondre d'un seguit d'al·legacions. Un cop va declarar ahir davant de la policia, va ser posat en llibertat amb la condició de presentar-se avui al tribunal.

"I refute absolutely these allegations of criminality" - Former Scottish First Minister Alex Salmond responds after his arrest https://t.co/cBQ2QBSU8W pic.twitter.com/bb3pWVC6yj — BBC News (UK) (@BBCNews) January 24, 2019

Poc abans de les 15.00, hora d’Edimburg, una més al Principat, l’exprimer ministre del páis ha comparegut davant de la premsa per clamar la seva innocència. Ha afirmat: "Deixeu-me dir de bon començament que sóc innocent de qualsevol càrrec criminal. Com recordareu en el llarg procés de la revisió judicial que vaig plantejar contra el govern escocès, vaig deixar clar que, per tal de respectar al tribunal, no faria cap comentari fins a la finalització del procés. Això és el que vaig fer en la declaració davant del Tribunal de Sessió dues setmanes enrere. Ara, mentre aquest [nou] procediment criminal es du a terme, és més important encara respectar el tribunal i, per tant, l’única cosa que puc dir és que rebutjo absolutament les alegacions de criminalitat i que em defensaré fins a l’extrem al tribunal. Tinc fe en el sistema judicial escocès", ha reblat.

Salmond s’ha excusat en les regles del tribunal per ni tan sols informar de les acusacions que pesaven contra ell, que s'han conegut pocs minuts després: "Em coneixeu prou bé per saber que m'agradaria dir molt més, però he d'observar les regles de la cort i és al jutjat on vaig a defensar el meu cas."

Salmond ha estat sota investigació criminal per la policia escocesa després que l'agost del 2018 es filtrés que el govern escocès havia obert una investigació interna sobre aquests possibles delictes. Les al·legacions d’assetjament sexual es remunten al desembre de 2013, quan encara era primer ministre. Des del moment en què es van conèixer les acusacions, Salmond ha afirmat la seva innocència.

Després que es conegués a primera hora d’aquest dijous el que primer la BBC havia informat com un arrest de Salmond, aquest migdia de dijous la primera ministra d’Escòcia, Nicola Sturgeon, he fet la seva primera declaració pública sobre el cas que afecta el seu predecessor en el càrrec, i mentor durant bona part de la seva carrera política.

En la sessió de control del segu govern, la primera ministra ha dit que el procés penal contra Alex Salmond és un "xoc per a moltes persones". Però com en el mateix cas de l’acusat, la situació legal en què es troba el procediment l’impedeix de fer cap més comentari. En la mateixa compareixença, Sturgeon ha afegit: "Com la Policia d’Escòcia ha aclarit aquest matí, es tracta d‘un procés en marxa, i això significa que ara més que mai seria completament inadequat per a mi o per a qualsevol altra persona fer cap comentari sobre la situació." Salmond deixa l'SNP per lluitar contra l'acusació d'assetjament sexual

Una setmana més tard que es conegués l'acusació, l'agost de l'any passat , i després de 45 anys militant, Salmond es va donar de baixa del Partit Nacional Escocès, que havia liderat durant dues dècades, per "eliminar possibilitats d'atacs".

La notícia de la detenció de Salmond arriba només dues setmanes després que el Tribunal de Sessió d'Edimburg, el més alt tribunal civil d'Escòcia, dictés a favor de l'ex primer ministre en el cas de la denúncia que va presentar a finals d'agost de l'any passat contra el govern de Nicola Sturgeon d'haver dut a terme una investigació defectuosa de les presumptes agressions sexuals. Malgrat aquesta victòria parcial, la investigació policial continuava. Immediatament després de conèixer el veredicte del procés administratiu civil contra el govern escocès, Salmond va demanar la dimissió de Leslie Evans.

La detenció d'aquest dijous és l'últim episodi en el distanciament progressiu que han protagonitzat en els últims mesos Salmond i Sturgeon, que havia sigut la seva mà dreta al govern durant set anys i que després va ser la seva successora, quan va prendre el relleu després que Escòcia refusés la independència en el referèndum del setembre del 2014.