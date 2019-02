Els eurodiputats expulsats per Maduro intentaran tornar a Veneçuela

La delegació d'eurodiputats del Partit Popular Europeu (PPE) que ahir va ser expulsada de Veneçuela unes hores després d'arribar al país no es dona per vençuda. L'eurodiputat Esteban González Pons, un dels membres del grup, ha explicat que tornaran a intentar entrar al país dissabte. En aquesta ocasió ho faran amb una invitació de les autoritats colombianes, que han rebutjat l'expulsió dels eurodiputats. El popular ha dit que aniran a la ciutat colombiana de Cúcuta, a la frontera amb Veneçuela, per provar de creuar amb ajuda humanitària. La comitiva, convidada per l'Assemblea Nacional, era la primera internacional que visitava Veneçuela per reunir-se amb l'autoproclamat president interí, Juan Guaidó.

González Pons ha ofert una roda de premsa al tornar a Madrid, des d'on ha assegurat que no tenien cap intenció de "provocar", sinó que només havien respost a la invitació de l'oposició veneçolana. Ha explicat que els havia convidat "el president de Veneçuela" i els havia expulsat "qui ja no ho és". González Pons ha dit que una funcionària del país els va assegurar que no s'hi podien quedar perquè Maduro no vol que vegin el que hi passa. Per la seva banda, Guaidó ha condemnat l'expulsió per Twitter i ha titllat el govern de Maduro d'"aïllat i cada cop més irracional".

La delegación de eurodiputados invitada a Venezuela es expulsada por un régimen aislado y cada vez más irracional.



Es el usurpador quien eleva el costo a lo que es un hecho: la transición.



Ejerceremos toda la presión necesaria para lograr el cese de la usurpación. ¡Seguimos! pic.twitter.com/Mwvzi2l4Jr — Juan Guaidó (@jguaido) 18 de febrer de 2019

Els governs de França i Espanya, a través dels seus ministres d'Exteriors, també han condemnat l'expulsió de la missió d'eurodiputats de Veneçuela. Els parlamentaris havien de visitar el país per reunir-se amb el president del Parlament, Juan Guaidó, i visitar l'Assemblea Nacional Veneçolana. A més de González Pons, la comissió la formaven l'holandesa Esther de Lange, vicepresidenta del grup del PPE, i Paulo Rangel, de Portugal, també vicepresident del PPE i tresorer.

El govern Maduro els havia negat l'entrada

El canceller del govern de Maduro, Jorge Arreaza, ha tuitejat que ja havien informat els eurodiputats que no podrien entrar al país. En aquest sentit, veu la visita com una "provocació" i els acusa de tenir "fins conspiratius". González Pons ha contestat dient que Arreaza forma part d'un govern "que el seu país no reconeix", i que ell ha estat convidat per Guaidó, que té el reconeixement d'Espanya i la UE.