Les farmacèutiques s’alien per garantir una vacuna segura contra el covid

Diverses farmacèutiques que competeixen entre elles per ser les primeres a desenvolupar una vacuna contra el coronavirus tenen previst publicar un comunicat conjunt la setmana vinent en què es comprometen a no tirar endavant una vacuna que no compleixi unes garanties rigoroses d’eficàcia i de seguretat, segons han confirmat els representants de tres d’aquestes empreses.

El comunicat, que encara s’està ultimant, pretén tranquil·litzar la ciutadania dient que les empreses no demanaran l’aprovació prematura d’una vacuna sota la pressió política de l’administració de Donald Trump. El president nord-americà ha pressionat perquè la vacuna estigui disponible a l’octubre, just abans de les eleccions presidencials en què aspira a revalidar el seu càrrec. Un gran nombre de científics i experts en salut han expressat la seva preocupació pel que consideren una estratègia política que no té com a objectiu real combatre el virus.

Estava previst que la declaració conjunta es fes pública a començament de la setmana vinent, però algunes empreses han reconegut que estan treballant en l’escrit després que n’informés el diari The Wall Street Journal. Entre les farmacèutiques que firmaran el comunicat hi ha les nord-americanes Pfizer, Moderna i Johnson & Johnson, la britànica GlaxoSmithKline i i la francesa Sanofi.

Els funcionaris també es planten

Les farmacèutiques no són les úniques que tenen previst plantar-se davant Trump. Segons dos alts funcionaris de l'administració del president nord-americà, responsables de l'Administració d'Aliments i Fàrmacs dels Estats Units es plantegen també fer una declaració conjunta sobre la necessitat de basar-se en resultats científics provats abans de llançar la nova vacuna, un posicionament que trencaria la seva neutralitat com a funcionaris.

Els científics estan treballant a contrarellotge per desenvolupar una vacuna que pugui acabar amb la pandèmia. En l’actualitat, tres empreses –Moderna, Pfizer i AstraZeneca– estan fent els assajos clínics finals del seu prototip de vacuna. El cap executiu de Pfizer va dir aquesta setmana que l’empresa podria obtenir resultats ja a l’octubre, però les altres companyies han avançat que no tindran cap vacuna fins a finals d’any.

Experts sanitaris han aplaudit el ràpid desenvolupament dels prototips de vacuna i els primers resultats, que són prometedors. Amb tot, durant les últimes setmanes han mostrat la seva preocupació perquè Trump ha començat a parlar d’una vacuna que podria estar preparada abans de les eleccions presidencials del pròxim 3 de novembre.

Les farmacèutiques competeixen per ser la primera a llançar al mercat una vacuna contra el coronavirus. La que ho aconsegueixi obtindrà uns beneficis importantíssims i també contribuirà a rehabilitar la mala imatge que té aquesta indústria per l’augment dels preus dels medicaments. Però, si la vacuna resulta tenir efectes secundaris perillosos per a algunes persones, les conseqüències podrien ser catastròfiques, perjudicar la seva reputació corporativa, posar en risc la seva cartera més àmplia de productes i minar la confiança de la població en les vacunes, que són un dels grans avenços en salut pública de la història.

La pressió de Trump

En tuits i comentaris públics, Trump ha vinculat explícitament la seva reelecció com a president al fet d’aconseguir una vacuna contra el covid-19. Així ho va transmetre en la convenció republicana celebrada la setmana passada, en què es van projectar diversos vídeos publicitaris que destacaven els esforços del govern de Trump per finançar i desenvolupar un programa que freni la pandèmia.

Així mateix, els Centres per al Control i Prevenció de Malalties dels Estats Units van enviar a l’agost una carta a les agències de salut pública de tot el país en què les advertia que es preparessin per a la possibilitat que una vacuna estigui llesta a finals d'octubre o principis de novembre. Divendres Trump encara va anar més enllà i va dir clarament que “probablement” hi hauria vacuna per a l’octubre.