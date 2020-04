Les farmàcies de Nova York faran tests ràpids de covid-19

L’estat de Nova York, epicentre del brot als Estats Units, farà tests ràpids de covid-19 a les farmàcies, segons va anunciar ahir el governador Andrew Cuomo. Unes cinc mil farmàcies faran les proves, amb l’objectiu d’arribar a les 40.000 diàries, per determinar quin percentatge de la població ha estat infectada. Els Estats Units havien diagnosticat fins ahir més de 938.000 casos i sumaven 53.751 morts, un terç dels quals concentrats en aquesta ciutat.

Els tests d’anticossos començaran amb el personal sanitari de quatre grans hospitals i, en paral·lel, a les farmàcies es recolliran les mostres. “Hem passat 21 dies d’infern i tornem a ser on érem”, lamentava Cuomo. “Estem centrats obsessivament en fer proves”, assegurava. El governador va anunciar que tot el personal essencial, inclosos bombers, policies, conductors d’autobús i dependents de botigues, tindran accés a les proves encara que no tinguin símptomes, no només per la seva pròpia seguretat sinó també per protegir el públic: “Ara que tenim més capacitat de fer proves, les podem obrir a més col·lectius”.

El nombre d’ingressos hospitalaris a tot l’estat comença a baixar, tot i que no ha passat el mateix amb les xifres de víctimes, que continuen fluctuant.

Segons una investigació publicada aquesta setmana amb 14.000 persones, un 14% han donat positiu en les proves immunològiques, cosa que indicaria que el virus s’ha difós àmpliament entre la població.

Segons els càlculs de l’oficina de pressupost de la ciutat, el confinament ha suposat de moment la pèrdua de fins a 475.000 llocs de treball i ha deixat un dèficit de 10.000 milions de dòlars.

Cada cop més estats estan aixecant les mesures de confinament, després que l’atur oficial als Estats Units s’hagi elevat fins al 16%. S’estan obrint negocis, restaurants, esglésies, perruqueries i petits comerços, tot i que l’epidèmia està lluny de poder ser controlada.