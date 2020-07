“A Europa s’han confinat un 95%, als Estats Units un 50%”

Per què Europa ha contingut millor el coronavirus que els Estats Units? Aquesta ha sigut una de les preguntes que ha hagut de respondre el director de l'Institut Nacional d'Al·lèrgies i Malalties Infeccioses dels EUA, el doctor Anthony Fauci, en una compareixença al Congrés per avaluar l’avanç incessant de la pandèmia al país, on es freguen els 4,5 milions de casos i s’han superat les 150.000 víctimes.

Preguntat per les preocupants xifres al seu país, que no han deixat de pujar mentre que a Europa havien davallat, Fauci ha assenyalat que molts països europeus es van confinar en la seva totalitat abans que els Estats Units. “Si ens fixem en el que va passar a Europa, quan van decidir començar a aïllar-se o confinar-se, com ho prefereixin dir, realment tancaven tot el país, gairebé al 95%. En canvi, malgrat que aquí també hem fet confinaments i les dificultats que això comporta, realment només vam arribar a tancar al voltant d’un 50% de la totalitat del país”, ha valorat el doctor.

Fauci també ha emfatitzat que, al seu país, alguns estats van ser més cautelosos que altres pel que fa als processos de reobertura. Diversos estats, com Califòrnia –un dels més afectats del país amb gairebé 500.000 casos i més de 9.000 víctimes–, s’han vist obligats a recular en els processos de reobertura.

¿Una vacuna a finals d'any?

D’altra banda, el cap d'epidemiologia del govern nord-americà s'ha volgut mostrar més optimista quan ha expressat que confia que hi hagi una vacuna a finals d’any o a principis del 2021. “No crec que estigui somiant”, ha afirmat davant del Congrés.

“Esperem que quan arribem a finals de la tardor i principis de l’hivern tinguem una vacuna que serà segura i efectiva. No es pot garantir la seguretat o l’eficàcia d’una vacuna si no es fan les proves pertinents, però nosaltres som cautelosament optimistes que aconseguirem tenir una vacuna amb èxit”, va assegurar el doctor, alhora que va voler garantir “la seguretat i la integritat científica de la vacuna” amb què està treballant Moderna i el seu institut malgrat anar a correcuita. “L’alta velocitat amb què l'estem fent és resultat de la suma de tecnologies molt diferents”, ha assegurat Fauci.

L’epidemiòleg va assenyalar que els resultats inicials de la fase 1 de la vacuna de Moderna van ser “molt satisfactoris”, però també ha volgut remarcar que els Estats Units estan involucrats en altres investigacions per aconseguir una vacuna. De moment, la de Moderna està en la tercera i última fase: una etapa que consisteix en provar-ne l’efectivitat i la seguretat en 30.000 voluntaris reclutats en 89 llocs del país.

Fauci també ha aprofitat la compareixença al Congrés per enviar un missatge als altres dos gegants en la cursa per obtenir una vacuna: “Espero que la Xina i Rússia estiguin realment provant la vacuna abans d’administrar-la a ningú”.