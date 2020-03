L'FBI mata un home que volia atemptar contra un hospital amb pacients de Covid-19

L'FBI ha abatut un home acusat d'intentar planificar un atac amb bomba contra un centre hospitalari a Kansas City en plena crisi pel coronavirus. La víctima és un home de 36 anys i, segons ha explicat l'agència federal nord-americana, anava armat i feia un temps que els agents li anaven al darrere en una investigació que el vinculava amb terrorisme.

La declaració de l'FBI no detalla les circumstàncies de la mort de Timothy Wilson, només diu que anava armat i que va morir a l'hospital on va arribar ferit de gravetat per les bales de la policia.

Wilson estava sota la lupa policial perquè se'l vinculava a grups extremistes ultradretans racistes i islamòfobs, se'l considerava molt violent i tenia una ordre d'arrest vigent. De fet, els investigadors havien determinat que des de feia mesos preparava un atac en un hospital de Kansas City amb un explosiu casolà per causar "el màxim nombre de víctimes", segons el comunicat de l'FBI.

Els agents van sospitar que Wilson actuaria i el van seguir fins a un dels centres sanitaris que està atenent els pacients de la pandèmia del coronavirus. Contràriament al que sospitaven, no duia cap bomba, però sí que anava armat, ha informat l'FBI.