El rei espanyol, al Marroc per enfortir la relació amb el país

Els reis espanyols van iniciar ahir una visita oficial al Marroc per enfortir les relacions d’Espanya amb aquest país en matèria de seguretat i energia. En altres paraules, per garantir que Rabat continuï impedint l’arribada d’immigrants a les fronteres espanyoles, i que Espanya pugui vendre més energia elèctrica al Marroc. Actualment un 15% de l’electricitat que es consumeix al Marroc procedeix d’Espanya. Amb aquest objectiu, els dos països van signar ahir fins a onze acords amb la finalitat de reforçar la seva relació “estratègica”, segons la versió oficial.

El polèmic acord de pesca

Els monarques espanyols van aterrar a Rabat un dia després que el Parlament Europeu ratifiqués un acord de pesca amb el Marroc que permetrà que 128 vaixells europeus (92 dels quals espanyols) puguin pescar en aigües marroquines però també del Sàhara Occidental, malgrat que aquest territori no pertany legalment al Marroc i, en conseqüència, el seu govern no pot negociar l’explotació d’aquesta zona. A més, una sentència del Tribunal de Justícia de la UE (TJUE) del 2016 va concloure que la UE i el Marroc no poden negociar un acord de pesca sobre les aigües del Sàhara Occidental sense el consentiment de la seva població. Preguntat per quines han sigut les consultes que havia fet la Comissió Europea a la població saharaui a l’hora d’elaborar l’acord, el seu portaveu en qüestions de pesca no va ser capaç ahir d’aclarir-ho, com tampoc ho fa el text de l’acord. Es va limitar a dir que estava convençut que es complia amb la sentència del TJUE.

El Front Polisario, representant del poble del Sàhara Occidental segons l’ONU, va rebutjar participar en el procés de consultes que va impulsar la UE perquè, “per principis”, es va mostrar en contra de l’acord i, de fet, denuncia que vulnera el seu dret a l’autodeterminació. El Front Polisario també va criticar que la visita dels monarques espanyols s’hagi produït just després de la votació de l’acord. De fet, Espanya va ser clau en la seva aprovació. Ara l’acord ha de ser adoptat formalment pels estats i també pel mateix Parlament del Marroc i signat pel seu monarca.