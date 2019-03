Almenys un mort i 32 ferits per un atemptat contra una parada d'autobús al Caixmir

Un adolescent ha mort i 32 persones han resultat ferides aquest dijous després que un terrorista ataqués una parada d'autobús amb granades al centre de la ciutat de Jammu, al Caixmir indi.

El menor que ha perdut la vida és Mohammad Sharik, de 17 anys, resident de Haridwar, una ciutat del nord de l'Índia. Ha estat traslladat amb la resta de ferits a l'hospital, però ha mort abans d'arribar-hi a causa de les lesions que havia patit al tors. Segons els mitjans indis, hi ha quatre ferits més en estat crític, i dos d'ells han hagut de ser intervinguts quirúrgicament.

"L'explosió va tenir lloc al carrer quan hi havia molta gent. Havia vingut a acomiadar la meva dona, que havia d'agafar un autobús cap el Panjab", ha dit Kuldeep Sigh al diari 'The Times of the India'. Tant ell com la seva dona es troben a l'hospital recuperant-se de les ferides.

La policia ha afirmat que és aviat per treure conclusions sobre l'autoria de l'atac. Tot i això, creuen que "la intenció és sempre la de pertorbar la comunitat i l'harmonia", segons explica l'inspector general de la policia local, M.K. Sinha, a Efe.

Un procediment habitual

Ja s'han produït tres atacs amb granada contra parades d'autobús aquest any a la mateixa ciutat: el 24 de maig van ser ferits dos policies i un civil. El 29 de desembre no hi va haver víctimes.

Aquest atemptat contra civils és un episodi més en l'escalada de violència que s'està vivint al Caixmir des de l'atemptat que va matar a 42 policies indis i que va ser reivindicat pel grup terrorista Jaish-e-Mohammed (JeM), amb base al Pakistan.