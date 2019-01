Duterte vol aprovar una llei per empresonar nens des dels 9 anys

El president de les Filipines, el polèmic i imprevisible Rodrigo Duterte, ha anat una mica més enllà en la seva sanguinària lluita contra el tràfic de drogues al país. En aquesta ocasió, el líder filipí sembla que podria aconseguir un dels seus propòsits més anhelats: que també es pugui condemnar legalment els menors d’edat en cas que siguin responsables d’algun delicte vinculat al narcotràfic. I és que el congrés de les Filipines està a punt d’aprovar una llei que farà que els nens a partir dels 9 anys ja siguin legalment responsables de les seves accions i que, per tant, puguin entrar a la presó en cas d’incomplir la llei. De moment, l’edat mínima per a la responsabilitat penal és de 15 anys.

Aquesta mesura, que ha estat durament criticada per l’oposició i per diverses organitzacions a favor dels drets humans, ha sigut aprovada per la comissió de justícia de la cambra baixa, però encara ha de passar diverses lectures abans de ser sotmesa a la votació del ple. Després encara quedaria un altre pas: que el Senat en votés l’aprovació. Els aliats de Duterte controlen les dues cambres del Congrés, i no és descabellat que el Senat acabi apostant per tirar endavant la llei.

Un risc per al futur dels nens

Malgrat la sorpresa inicial, feia temps que s’especulava sobre l’arribada d’aquesta iniciativa. Duterte havia criticat en diverses ocasions que la llei actual dificultava la feina a les forces de seguretat a l’hora de detenir menors d’edat que treballen per a bandes de narcotraficants. Romeo Dongeto, cap del grup de defensa filipí Child Rights Network, no ha trigat a reaccionar. Ahir va dir que estaven “sorpresos i decebuts” per la llei proposada, que va qualificar de ser un “perill per al desenvolupament infantil del país”. “Si això s’acaba materialitzant, segur que hi haurà greus repercussions per als nens filipins”, va lamentar-se Dongeto.

“No només és que els nens podran ser arrestats, sinó que també correran el risc de ser empresonats en centres de detenció d’adults”, va afegir el mateix Dongeto. Arran de la campanya antidroga que Duterte va impulsar un cop va arribar al poder el 2016 -segons diverses ONG, un desastre contra els drets humans que ha provocat la mort de milers de persones-, les presons de les Filipines estan cada cop més saturades. També està saturat el sistema legal que envolta les detencions -sovint injustificades i arbitràries-, fet que provoca que el que passa a l’interior d’aquests centres sigui cada cop més confidencial. “Fer front a un cas criminal i anar a un judici sent tan petit és molt traumàtic i, amb tota probabilitat, marcarà l’infant per a tota la vida”, va continuar Dongeto.

Per la seva banda, Salvador Panelo, un portaveu de Duterte, va respondre a les crítiques assegurant que la llei actual potenciava que els grups de traficants utilitzessin nens en aquest tipus d’activitats delictives “perquè saben que als infants no els passarà res i seran alliberats”. Com des de fa mesos, doncs, argumenten que aquesta proposta de llei té un únic objectiu: “Protegir els nens”. “Si hi hagués una llei que criminalitzés aquests menors, llavors els criminals no els utilitzarien”, va defensar Panelo.

Dilluns passat la policia nacional va revelar que, des del gener del 2017 fins al desembre del 2018, més de 1.300 menors d’edat havien sigut detinguts per la seva participació en activitats vinculades al narcotràfic. En canvi, des de l’oposició i les organitzacions pro drets humans asseguren que el govern infla aquestes xifres per mirar de justificar la seva decisió.