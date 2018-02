El fill gran de Fidel Castro se suïcida a l'Havana als 68 anys

260x366 Fotografia d'arxiu de Fidelito, retratat l'any 2007 a la Fira Internacional del Llibre de L'Havana / ALEJANDRO ERNESTO / EFE Fotografia d'arxiu de Fidelito, retratat l'any 2007 a la Fira Internacional del Llibre de L'Havana / ALEJANDRO ERNESTO / EFE

Mitjans oficials cubans han informat aquest dijous de la mort de Fidel Castro Díaz-Balart, de 68 anys, a la ciutat de l'Havana. El fill gran de Fidel Castro, fruit del primer matrimoni del dictador, patia una greu depressió i, segons les primeres informacions, s'hauria suïcidat.

Fidelito, tal com se'l coneixia popularment, va ser durant molts anys l'únic fill conegut de l'home fort de Cuba, que era molt hermètic amb la seva vida privada. Nascut abans de la revolució cubana, l'1 de setembre de 1949, Fidelito va ser l'únic fill del matrimoni de l'expresident cubà i Mirta Díaz-Balart, que es van conèixer quan Fidel estudiava Dret.

Després de realitzar estudis al seu país, on va demostrar gran interès per les matemàtiques, Fidelito es va traslladar a la Unió Soviètica, on es va doctorar en ciències físiques i matemàtiques per l'Institut d'Energia Atòmica IV Kurchatov de Moscou i es va graduar 'suma cum laude' en física nuclear per la Universitat Estatal MV Lomonosov.

De retorn a Cuba va obtenir un segon doctorat en ciències per l'Institut Superior de Ciències i Tecnologia Nuclears de l'Havana. A més, va cursar estudis de postgrau i mestratges en reactors nuclears, en mètodes moderns de direcció a l'Acadèmia d'Economia Nacional adscrita al Consell de Ministres de l'antiga URSS i en direcció integrada de projectes a l'Escola d'Organització Industrial (EOI) de Madrid.

Des de la seva creació l'any 1980, va ser secretari executiu de la Comissió d'Energia Atòmica de Cuba i de la Secretaria Executiva d'Afers Nuclears. Des d'aquests llocs va ser el màxim responsable de la política nuclear cubana.

Va compatibilitzar aquestes activitats en el sector nuclear amb les de representant cubà davant l'Organisme Internacional d'Energia Atòmica (OIEA) entre 1983 i 1992, cap de la secció de Ciències Exactes i Naturals de la Junta Científica Central de l'Acadèmia de Ciències de Cuba (1984-1993) i president del Grup de Coordinació dels Països No-alineats per als usos pacífics de l'Energia Atòmica (1983-1987).

El 17 de juny de 1992 el diari estatal 'Granma' va anunciar la seva destitució al capdavant de la Secretaria d'Afers Nuclears. El seu pare va atribuir la decisió a la "ineficiència en l'exercici de les seves funcions", encara que molts van veure en el cessament un complot militar per obligar el comandant a deixar el poder mitjançant un suposat escàndol en el qual estava involucrat el seu fill.

L'ombra de la corrupció també va planar sobre tot el cas. La germanastra de Fidelito, Alina Fernández, filla il·legítima de Castro, va declarar des de l'exili l'any 1993 que Fidel Castro Díaz-Balart estava suposadament involucrat en la desaparició de 6 milions de dòlars del pressupost de la central nuclear.

Després de set anys d'ostracisme, Fidelito va tornar a la llum pública el 1999 per ocupar un càrrec d'assessor en el ministeri de la Indústria Bàsica i dedicar-se a la divulgació científica com a físic nuclear.

Va casar-se dos cops i va tenir tres fills, tots del primer matrimoni amb la russa Natasha Smirnova. Una de les últimes vegades que va ser vist en públic va ser durant el funeral del seu pare, l'any 2016, en el qual va encapçalar el seguici fúnebre.