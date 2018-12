La fiscalia turca ordena la detenció de dos col·laboradors de Bin Salman

La fiscalia d’Istanbul ha ordenat aquest dimecres la detenció de dos alts càrrecs saudites pròxims al príncep hereu Mohamed bin Salman per la seva presumpta col·laboració en l’assassinat del periodista Jamal Khashoggi. En concret es tracta d’Ahmed Asiri, vicedirector dels serveis d’intel·ligència saudites, i Saud al-Qahtani, assessor del príncep en temes de comunicació i responsable del reconeixement dels "enemics" polítics de la monarquia saudita. Tots dos van ser destituïts del càrrec a mesura que avançava la investigació sobre el crim de Khashoggi.

L’escrit de la fiscalia acusa directament els dos alts càrrecs de ser culpables d’un homicidi "intencionat i premeditat, amb intencions salvatges i ocasionant turments". L’ordre d’extradició apunta que Qahtani i Asiri són els responsables d’haver planificat l’assassinat del periodista i la desaparició del cos en el consolat saudita d’Istanbul el dia 2 d'octubre.

Cap dels dos acusats per la fiscalia turca és a la llista del fiscal general de l’Aràbia Saudita que imputa les 15 persones en teoria responsables de l’assassinat del periodista. Fins i tot el fiscal general ha demanat la pena de mort per a cinc membres del comando executor del crim. No obstant això, Al-Qahtani és una de les 17 persones sancionades des de Washington acusada d'haver "planificat" l'homicidi. En canvi, Ahmed Asiri no apareix en cap acusació internacional ni nacional.

Riad ha admès el crim però s’ha desentès de la seva implicació, tot i que les sospites internacionals apunten que el príncep hereu saudita seria l’ideòleg i el "cap" de l’assassinat. De moment, la fiscalia d’Istanbul ha fet públiques les conclusions preliminars de la instrucció judicial i policial. De fet, el president de Turquia, Recep Tayyip Erdogan, va declarar que havia compartit amb diferents països l’enregistrament dels últims minuts de vida del periodista. Segons ell, el reporter va ser asfixiat.

Dos mesos després del misteriós assassinat encara no s’han trobat les restes del cos del periodista i s'especula amb la possibilitat que fos dissolt amb àcid. Precisament, la policia turca encarregada de la investigació va trobar restes de productes químics a la casa del cònsol saudita a Istanbul, Mohamed Otaibi, que curiosament va marxar del país quan es va assabentar de la inspecció policial al seu domicili.

La CIA contradiu Trump

Tot i la bona sintonia entre l’aliat nord-americà al Pròxim Orient amb la Casa Blanca, la directora de la CIA, Gina Haspel, ha comparegut davant d’un comitè específic del Senat per exposar les conclusions dels serveis d’intel·ligència nord-americans sobre el cas Khashoggi. Segons Haspel, "Bin Salman va ordenar l’assassinat del periodista". La directora de la CIA ha pogut accedi r als enregistraments proporcionats per Ankara i també va viatjar a Turquia personalment per investigar el cas.

Altres senadors nord-americans també han demanat públicament que els Estats Units es posicionin d’una vegada i deixin de banda els interessos econòmics i els llaços comercials amb Riad. Per exemple, el president del comitè de relacions exteriors del Senat, Bob Corker, ha explicat que si el príncep hereu saudita es presentés davant d’un jurat "seria considerat culpable en menys de 30 minuts".

També s’hi ha pronunciat el senador republicà Lindsey Graham, que ha assegurat que "no hi ha una pistola fumejant, però sí una serra que fumeja", en referència al fet que el cos del periodista va ser esquarterat per poder-lo treure sense aixecar sospites del consolat saudita. El demòcrata Bob Menéndez ha opinat que, després de l’audiència de la CIA, pot "donar per segura" la implicació de la corona saudita en aquest assassinat.