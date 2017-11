El fosc secret de la caiguda de Raqqa

Les Forces Democràtiques de Síria (SDF per les sigles en anglès) van permetre l’evacuació de centenars de milicians de l’Estat Islàmic i les seves famílies el 12 d’octubre, durant la caiguda de Raqqa. Tot, amb la connivència de la coalició internacional. Ho va revelar ahir la cadena britànica BBC, que assegura, citant testimonis sobre el terreny, que diversos líders del grup terrorista i jihadistes estrangers estarien entre els evacuats.

Segons proves gràfiques aconseguides pels corresponsals Quentin Sommerville i Riam Dalati, unes 4.000 persones -250 de les quals, milicians- van escapar de l’antiga capital dels salafistes en direcció a territori de l’EI amb el permís i l’ajuda de les milícies kurdes i els Estats Units. En el llarg comboi de fugida hi havia fins a 10 camions carregats de munició i armes, 13 autobusos, un centenar de vehicles particulars i una cinquantena de camions. Segons diversos veïns que van veure l’evacuació, la comitiva estava encapçalada per dos humvees (cotxes blindats) i un dron els vigilava des de l’aire.

“Vam recollir prop de 4.000 persones, incloent-hi dones i nens, entre els nostres vehicles i els seus. Quan vam entrar a Raqqa, vam pensar que hi havia 200 persones per recollir. [Però] Només en el meu vehicle em vaig emportar 112 persones”, explica a la BBC un dels conductors encarregats de l’evacuació. Almenys una dotzena de transportistes locals van ser contractats per les SDF per fer la feina. “Vam tenir por des del moment en què vam entrar a Raqqa -diu un d’ells-, se suposava que hi havíem d’anar amb les SDF, però vam anar-hi sols. Tan aviat com hi vam entrar, vam veure els milicians de l’EI amb les armes i els cinturons suïcides. Van omplir els nostres camions de bombes. Si alguna cosa sortia malament en el tracte, farien volar tot el comboi. Fins i tot els seus fills i dones tenien cinturons suïcides”. Segons els conductors, les SDF els haurien contractat per portar unes famílies fora de la ciutat. Un encàrrec d’unes sis hores de feina. En canvi, van trobar-se amb els jihadistes i les seves famílies, que els van amenaçar i agredir verbalment durant tot el viatge, que va durar tres dies. Els conductors es queixen, a més, de no haver cobrat i que el pes de les armes va trencar l’eix d’un dels camions.

La coalició reconeix el pacte

En un primer moment, ni les forces kurdes ni la coalició internacional van reconèixer els fets. Després de la investigació de la BBC, però, la comandància occidental va admetre el seu paper en el tracte. “No volíem que ningú marxés”, ha dit a la BBC el coronel Ryan Dillon, portaveu de la coalició occidental contra l’EI: “Però això va en el cor de la nostra estratègia de fer-ho tot per, amb i a través dels líders locals sobre el terreny. Es tracta dels sirians: són ells els que lluiten i moren, i els que també prenen les decisions sobre operacions”. A diferència del que asseguren alguns testimonis, però, l’oficial assegura que només quatre estrangers van deixar Raqqa i que ja estan sota custòdia militar.