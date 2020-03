França i Itàlia deriven a hospitals alemanys i suïssos pacients greus de coronavirus

Cooperació europea per tractar pacients de coronavirus. Itàlia i França han començat el trasllat de malalts greus en hospitals de regions frontereres de Suïssa, Luxemburg i Alemanya per descongestionar els seus centres tensionats per l'alta demanda de les unitats de cures intensives i els tractaments per insuficiència respiratòria.

A França l'operació sanitària, de moment, ha possibilitat que 13 pacients de l'Alsàcia puguin continuar sent tractats per equips mèdics del land alemany de Baden-Württemberg i dos més al cantó germànic suís de Basilea. La regió alemanya disposa de 2.300 llits per a pacients amb problemes respiratoris que, ara per ara, només estan ocupats en un 80%.

Brot en una cerimònia religiosa

Alsàcia és una de les regions franceses més castigades pel brot del coronavirus arran d'un focus col·lectiu que es va produir al febrer durant una multitudinària cerimònia religiosa. Els hospitals de la regió estan saturats i han fet una crida d'auxili que alemanys i suïssos, amb els quals els uneixen forts llaços històrics i culturals, han atès.

Malgrat la mà estesa de les institucions a l'altra banda de la frontera, experts suïssos en epidèmies han advertit que el país podria necessitar per als seus propis pacients les infraestructures cedides solidàriament per als malalts francesos si continua el creixement del número de víctimes al país, recull el portal Swissinfo.ch.

Alemanya, un dels països europeus amb un percentatge més baix de morts gràcies a l'àmplia oferta de llits, també s'ha ofert per acollir sis pacients italians afectats pel Covid-19, segons confirma el diari La Repubblica. Els pacients derivats des d'Itàlia són de la regió de la Llombardia, el gran focus de coronavirus amb la meitat dels casos i morts del país, i seran tractats a la regió veïna de Saxònia. En aquest cas, els malalts seran traslladats en les pròximes hores.