La frontera no vol el polèmic mur de Donald Trump

Amb l’administració parcialment paralitzada, les negociacions en punt mort i els treballadors públics començant a sortir al carrer després de vint dies sense cobrar, Donald Trump va viatjar ahir a McAllen, a Texas, per visitar la frontera amb Mèxic i insistir en la necessitat de construir un mur fronterer. Un viatge organitzat pels seus assessors com a complement al discurs a la nació que va dirigir dimarts des del Despatx Oval i en què, potser, el titular més rellevant que va deixar és que la immigració, el tràfic de persones i el de drogues són un fenomen als Estats Units des de fa “mil anys o més”.

A les portes del tancament de govern més llarg de la història -el rècord el té Bill Clinton el 1995 amb un shutdown de 21 dies-, el president va anunciar via Twitter que cancel·la la seva participació en el proper Forum Mundial de Davos -a Suïssa, del 22 al 25 de gener-. Abans de sortir cap a Texas va apuntar que no hi anirà si es manté el tancament de govern, tot i que va insistir a dir que l’opció d’emergència nacional continua sobre la taula. Quan li van demanar pel patiment dels treballadors públics, Donald Trump va respondre amb una altra pregunta: “¿Saps qui pateix més? Els pares a qui els immigrants il·legals han assassinat els seus fills”.

Xoc de realitats

Davant les solucions simples del president dels Estats Units, hi ha la visió més integral dels que viuen a la vora de la frontera sud. L’alcalde de la població limítrofa de McAllen, Jim Darling, viu en una de les localitats més al sud de l’estat texà. Tal com va exemplificar a la ràdio pública nord-americana el mateix Darling, la crisi migratòria que descriu Trump no se soluciona amb un mur. “Dir simplement que construirem un gran mur al llarg de tota la frontera no té cap sentit -reflexiona l’alcalde-. Un mur o una tanca o algun tipus d’estructura dissuasiva pot tenir sentit en alguns llocs, però no en indrets on el dany ecològic seria molt més gran que el benefici de seguretat”.

I és que l’autèntica crisi, segons Darling, no està relacionada amb la criminalitat ni les drogues que denuncia Trump, sinó amb com s’estan gestionant les sol·licituds d’asil. “Quan [els immigrants] creuen el riu, busquen la patrulla fronterera per entregar-se. Sempre dic que el que la patrulla necessita realment són treballadors socials per atendre aquestes persones”. I aquesta és la gran diferència migratòria respecte de fa uns anys. Mentre històricament arribaven homes sols, ara ho fan amb molta freqüència famílies amb infants. I les instal·lacions nord-americanes no estan preparades per atendre-les en condicions dignes.

No són només les solucions proposades als problemes de la frontera el que són diametralment oposades entre demòcrates i republicans, sinó també la mirada. “Quan els congressistes demòcrates venen aquí, van a un centre de detenció i expliquen que és terrible. Quan venen els republicans, van a bord d’una embarcació o d’un helicòpter i es limiten a dir que necessitem assegurar primer la frontera”, explica l’alcalde de McAllen.

Una mirada i una percepció que també és diferent entre els representants polítics d’estats fronterers. I també de la resta de país. Segons apunta Politico, Will Hurd, congressista de l’únic districte fronterer amb un representant republicà de Texas, s’oposa a la solució del president. Dels 17 legisladors que representen Texas, Nou Mèxic, Arizona i Califòrnia, només dos donen suport a la demanda de 5.700 milions de dòlars per al mur feta pel polèmic Donald Trump.