Els EUA reten homenatge al senador McCain durant cinc dies abans del seu funeral

L'exvicepresident demòcrata dels Estats Units Joe Biden, l'exalcalde de Nova York Michael Bloomberg, l'actor Warren Beatty i el dissident rus Vladímir Karà-Murzà portaran el fèretre del senador republicà John McCain en el funeral que se celebrarà dissabte a la catedral de Washington, segons informen mitjans locals nord-americans.

L'elecció de les persones que portaran el fèretre es pot interpretar com un últim gest del senador en defensa de la unitat del país. Va ser el mateix McCain qui va sol·licitar al dissident rus Karà-Murzà que participés en les exèquies. Aquesta petició s'ha rebut com un últim cop al president dels Estats Units, Donald Trump, i al líder rus, Vladímir Putin. McCain va mantenir una tensa relació amb Trump, a causa, entre altres motius, de la simpatia del mandatari cap al Kremlin.

McCain i Karà-Murzà van col·laborar en una iniciativa per batejar amb el nom de Boris Nemtsov Plaza el tram del carrer on hi ha l'ambaixada russa a Washington, ubicada a l'avinguda Wisconsin. Boris Nemtsov és un opositor rus que va ser assassinat el febrer del 2015 al costat del Kremlin quan investigava la mort de soldats russos a Ucraïna.

Els actes commemoratius d'aquesta setmana es van iniciar aquest dimecres a l'estat d'Arizona, quan el cos de McCain va ser portat al Capitoli, i dijous a l'església baptista del Nord de Phoenix, la capital de l'estat. La processó continuarà fins a la capital dels Estats Units, quan el taüt de McCain arribarà a una base aèria fora de Washington.

Durant el cap de setmana, la plana major de republicans i demòcrates e s reuniran a Washington a la catedral Nacional, on se celebrarà un comiat que serà transmès per televisió a tot el país. A aquest acte també hi assistirà la mare de John McCain, de 106 anys d'edat, Roberta McCain, que també serà al seu enterrament a l'Acadèmia Naval dels EUA a Maryland diumenge.

Trump no hi serà

Durant l'acte de dissabte està previst que els expresidents George W. Bush i Barack Obama pronunciïn unes paraules per elogiar la figura de McCain. L'actual president , Donald Trump, que no hi assistirà, serà a la base naval de Camp David mentre durin els actes d'homenatge a l'exsenador.

Des de la mort de McCain, la Casa Blanca ha viscut una tempesta política per la negativa inicial de Trump a emetre un comunicat de condol. També va rebre crítiques pel fet que la bandera de la residència presidencial i altres edificis oficials només onegés a mig pal unes hores, tot i que, finalment, el mandatari va recular i va acabar abaixant novament l'ensenya.

A causa del passat de McCain com a capità de l'armada, una de les imatges més controvertides d'aquesta setmana va ser el fet que la bandera del Pentàgon no onegés a mig pal. McCain, mort dissabte als 81 anys a causa d'un càncer cerebral, era veterà de la Guerra del Vietnam i va ser presoner de guerra durant cinc anys.