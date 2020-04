El funeral d’un rabí congrega 2.500 persones a Nova York

Poc després que un venerat rabí hassidita morís de coronavirus a Brooklyn dimarts, els membres de la seva comunitat van informar el departament de policia de Nova York d’una decisió inesperada: malgrat les restriccions pel coronavirus vigents, celebrarien un funeral públic. Els precintes de la policia no els van aturar, una prova de la influència de la comunitat hassidita al barri de Williamsburg. Cap a les 15.30 hores els agents van començar a aixecar barreres, a l’espera que es presentés un petit nombre de persones de dol. Pels altaveus els demanaven mantenir la distància interpersonal. Però a les 19.30 hores ja hi havia 2.500 homes jueus ultraortodoxos congregats per plorar el rabí Chaim Mertz, caminant plegats i violant clarament les directrius de distanciament social. Per a l’alcalde, Bill de Blasio, el funeral es va convertir en un dels esdeveniments més massius de la crisi del virus.

La policia va començar a dispersar els congregats, molts dels quals no portaven mascaretes. La notícia de la reunió va arribar aviat a l’Ajuntament de Nova York, i l’alcalde mateix va decidir anar a Brooklyn per supervisar l’esdeveniment. Després, De Blasio va advertir per Twitter la “comunitat jueva i totes les comunitats” que havia ordenat al departament de policia “de procedir immediatament a citar o fins i tot a arrestar els que es reuneixin en grans grups”.

My message to the Jewish community, and all communities, is this simple: the time for warnings has passed. I have instructed the NYPD to proceed immediately to summons or even arrest those who gather in large groups. This is about stopping this disease and saving lives. Period.