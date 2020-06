Compromís internacional de 9.790 milions d'euros per immunitzar 300 milions de nens

El món ha superat aquest dijous la fita inicial que s'havia marcat de recaptar 7.400 milions de dòlars (8.235 milions d'euros) per finançar programes de vacunació global durant els pròxims cinc anys. Més de 50 països i organitzacions sense ànim de lucre s'han compromès a donar, per al mateix període de temps, 8.800 milions de dòlars (9.790 milions d'euros) destinats a programes d'immunització per a 300 milions de nens de totes les vacunes recomanades per l'Organització Mundial de la Salut (OMS).

El compromís amb l'anomenada Gavi, l'Aliança per a la Vacunació, ha tingut un format virtual i ha comptat amb la participació de caps de govern i de filantrops com Bill Gates. El Regne Unit havia organitzat la trobada programada amb anterioritat a l'esclat de la pandèmia del covid-19. Els quasi 10.000 milions de dòlars aconseguits seran invertits en els països en vies de desenvolupament.

Els principals compromisos adquirits són els del Regne Unit, que aportarà a la Gavi 1.835 milions d'euros i es convertirà el principal contribuent de l'organització. Els Estats Units n'aportaran 1.490 milions, mentre que Noruega ha promès destinar-hi 970 milions. La Fundació Bill i Melinda Gates aportarà, al seu torn, 1.330 milions. França, per la seva banda, s'hi suma amb 500 milions.

Molt lluny de les aportacions abans esmentades, el govern de Pedro Sánchez s'ha compromès a destinar-hi 50 milions d'euros al llarg dels pròxims cinc anys. D'altra banda, països com Finlàndia, Uganda, Burkina Faso i Nova Zelanda han anunciat les seves primeres donacions a l'aliança en els seus 20 anys d'història.

Tot i que la cimera no tenia com a objectiu analitzar l'actual pandèmia del covid-19, la lluita contra la pandèmia que a hores d'ara sacseja el món no n'ha estat absent. El màxim responsable de la companyia farmacèutica AstraZeneca, Pascal Soriot, i el director general de la Federació Internacional de Fabricants de Farmacèutics, Thomas B. Cueni, han tornat a manifestar el seu suport continu als esforços mundials per complir amb la seva "visió compartida per no deixar ningú enrere i guanyar la batalla contra el covid-19 junts". AstraZeneca és la companyia britànica que col·labora amb el projecte de vacuna contra el coronavirus que desenvolupa l'Institut Jenner de la Universitat d'Oxford.