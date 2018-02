El gendre de Trump es queda sense accés a la informació 'top secret'

Jared Kushner, gendre i assessor de Donald Trump, ha perdut l'accés a les informacions classificades com a altament secretes de la Casa Blanca. Casat amb Ivanka Trump, filla gran del president dels Estats Units, Kushner, de 37 anys i a qui han encarregat un tema tan clau com la política nord-americana al Pròxim Orient, fins ara tenia autorització temporal per accedir a la informació classificada més sensible. La mesura pot afeblir la seva gestió com a enviat de la Casa Blanca al Pròxim Orient.

L'administració nord-americana ha decidit revisar a fons els procediments de seguretat després de les revelacions sobre un altre assessor, Rob Porter, que va treballar durant mesos al costat de Trump sense l'autorització corresponent que han d'obtenir, superades una exhaustiva sèrie de comprovacions, tots els qui es poden moure per l'ala oest de la Casa Blanca.

Però la Casa Blanca ha volgut reafirmar la confiança en Kushner, amb un comunicat del secretari general, John Kelly, que ratifica la seva "plena capacitat per dur a terme les seves responsabilitats en política exterior, en particular pel que fa als esforços en el procés de pau palestino-israelià i també en les nostres relacions amb Mèxic.

La degradació de Kushner, però, arriba dies abans de la visita de Benjamin Netanyahu a la Casa Blanca, prevista per al 5 de març. Aaron David Miller, exnegociador nord-americà al Pròxim Orient amb una llarga experiència, constatava en un tuit que la manca d'accés a la informació reservada pot malmetre la capacitat de Kushner d'incidir en el conflicte arabo-israelià, perquè li resta credibilitat davant dels seus interlocutors: "No saps el que no saps i si necessitessis saber-ho tampoc podries".

What does losing a TS clearance mean in the context of Arab-Israeli negotiations? You don't know what you don't know and even if you were in a hurry to find out, you can't.