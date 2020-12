Mor als 98 anys George Blake, cèlebre agent doble britànic que va espiar per a l'URSS

El cèlebre espia britànic George Blake, que va treballar com a agent doble per a la Unió Soviètica, ha mort aquest dissabte als 98 anys, segons ha informat el Servei d'Espionatge Exterior de Rússia (SVR). "Avui ha mort el llegendari espia i coronel de l'SVR de Rússia, George Blake. Estimava sincerament el nostre país i admirava els èxits del nostre poble durant la Segona Guerra Mundial", ha assenyalat l'organització, successora del KGB, el servei d'espionatge de l'URSS per al qual va treballar secretament Blake.

Nascut el 1922 a Rotterdam (Països Baixos) amb el nom de George Behar, Blake es va enrolar a la resistència neerlandesa contra la invasió nazi i posteriorment va emigrar al Regne Unit. El 1944 va començar a treballar per a l'MI6, els serveis d'intel·ligència britànics. El 1948, després d'haver estudiat rus, va ser enviat a Seül (Corea del Sud) per obtenir informació sobre la Unió Soviètica, però dos anys més tard va ser arrestat quan la ciutat va ser ocupada per les tropes nord-coreanes durant la Guerra de Corea.

Segons va reconèixer més tard, va ser durant l'estada a la presó que va abraçar el comunisme i va canviar de bàndol, principalment a causa dels bombardejos massius de l'aviació nord-americana contra Corea del Nord, dels quals va ser testimoni directe. Va oferir els seus serveis al KGB, per al qual va treballar a partir del 1953, quan va ser alliberat i va poder tornar al Regne Unit. Al cap de dos anys, l'MI6 el va enviar a Berlín. Allà obtenia informació sobre espies soviètics, però també s'infiltrava al sector de la ciutat controlat per l'URSS per fer arribar a Moscou informació classificada sobre operacions britàniques i nord-americanes.

Presó i fuga

El 1961 va ser descobert gràcies a la delació d'un desertor polonès. Repatriat al Regne Unit, va ser condemnat a 42 anys de presó però va poder fugir i des del 1965 vivia a Moscou amb una nova identitat, Gueorgui Bejter. Després de divorciar-se de la seva primera dona, britànica, amb qui tenia tres fills, a Moscou es va tornar a casar i va treballar per a un organisme de relacions internacionals. Un cop retirat, va cobrar una pensió del KGB.

Gràcies a la seva feina com a agent d'intel·ligència se li va concedir l'Orde de Lenin, i l'11 de novembre passat, pel seu 98è aniversari, el president rus, Vladímir Putin (exagent del KGB), li va fer arribar un telegrama de felicitació.

Malgrat haver confessat que va ser el responsable del descobriment de més de 600 agents secrets britànics a la Unió Soviètica, Blake va rebutjar sempre l'etiqueta de traïdor perquè, segons deia, mai s'havia sentit ciutadà britànic i, en canvi, creia fermament en el comunisme.