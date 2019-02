La germana del rei de Tailàndia retira la breu candidatura per presidir el país

La germana gran del rei de Tailàndia, Ubolratana Mahidol, ha posat fi aquest dissabte a la seva breu candidatura per convertir-se en primera ministra, després de ser desacreditar ahir pel mateix monarca. El partit Thai Raksa Chart amb qui es volia presentar la candidata ha anunciat que que "se sotmet a l'ordre reial" emesa ahir a la nit pel rei Vajiralongkorna amb "lleialtat" i "respecte cap a tots els membres de la Casa Reial" i, per tant, retira la candidatura de la princesa.

"El Thai Raksa Chart complirà amb el seu deure conforme als reglaments de la Comissió Electoral, la llei electoral i la Constitució respecte a la tradició relacionada amb la monarquia", ha sentenciat el partit. El monarca, conegut també com a Rama X, va qualificar ahir d'"inapropiada" i "en contra del sistema constitucional" l'aspiració de la seva germana de cara a les eleccions del pròxim 24 de març, les primeres des del cop d'Estat del 2014.

"La participació d'un membre d'alt rang de la família reial a la política, en qualsevol forma, és un acte que entra en conflicte amb les tradicions, costums i cultura del país i, per tant, es considera altament inapropiat", va criticar el rei de Tailàndia. Les paraules del monarca, considerat pels seus súbdits com gairebé com ésser diví i inqüestionable, van suposar de facto el final de la trajectòria política de la seva germana.

La inesperada candidatura d'Ubolratana va generar durant algunes hores un terratrèmol polític a Tailàndia, ja que la princesa es va vincular a una plataforma relacionar amb l'exprimer ministre fugat de la justícia Thaksin Shinawatra, vist com un enemic pels monàrquics i l'exèrcit.

Malgrat Ubolratana va ser apartada de la Casa Reial i va perdre el títol el 1972 després de casar-se amb un nord-americà (de qui es va divorciar més tard), a la pràctica encara gaudeix de tots els reconeixements del seu llinatge com a filla primogènita del difunt rei Bhumibol i la reina Sirikit.

En un missatge publicat a Instagram abans d'anunciar la fi de la seva candidatura, Ubolratana va agrair a mode de comiat "el suport" dels seus seguidors. "M'agradaria agrair als tailandesos l'amor i l'amabilitat, [...] gràcies a tots pel vostre suport moral [...] M'agradaria veure a Tailàndia avançar [...] que tots els tailandesos gaudeixin dels seus drets i oportunitats de benestar i felicitat al país", ha expressat la germana del rei.