El govern dels EUA amenaça de deportar quasi 200.000 salvadorencs

Prop de 200.000 salvadorencs hauran de regular la seva situació legal als Estats Units si no volen ser deportats al seu país a partir del 9 de setembre del 2019, una situació que arriba després que el govern nord-americà hagi donat per finalitzat, aquest mateix dilluns, l'estatus de protecció temporal ( TPS per les seves sigles en anglès) per als ciutadans del Salvador que van migrar després del terratrèmol de l'any 2001.



L'estatus de protecció temporal és un programa d'immigració creat el 1990 que facilita l'arribada de persones que viuen en zones afectades per epidèmies, guerres o catàstrofes naturals. Més de la meitat dels beneficiaris d'aquest programa són del Salvador, encara que també hi ha altres nou països com Hondures, Nicaragua, Haití, Sudan, Sudan del Sud, Somàlia, el Iemen, Síria i el Nepal, que formen part del TPS .



Durant més d'una dècada els salvadorencs han pogut residir i treballar als Estats Units de manera legal gràcies al TPS . No obstant això, el govern que presideix Donald Trump considera que la situació al Salvador ha millorat i per això ha decidit no renovar la seva condició de desplaçats humanitaris.



El mateix va succeir a la fi de l'any passat amb uns 59.000 haitians i 5.300 nicaragüenys, que també hauran de regular la seva situació abans que finalitzi el 2019 si no volen ser deportats als seus països.

A la recerca d'un nou programa

El canceller del Salvador, Hugo Martínez, assegura que intentarà aconseguir el suport del Congrés nord-americà perquè "es legisli a favor d'atorgar residència permanent als ciutadans emparats per l'estatus de protecció temporal".



El funcionari va explicar, en una entrevista per a l'agència Efe, que el govern del Salvador ha iniciat un procés d'assessoria migratòria perquè els compatriotes residents a Amèrica del Nord comencin amb les gestions per legalitzar la seva residència permanent. Segons el ministre, fins ara ja han rebut assessorament uns 5.000 salvadorencs.



D'altra banda, Martínez va indicar que també es donarà suport a aquells compatriotes que decideixin tornar. "Els qui optin per tornar al Salvador tindran incentius fiscals, se'ls oferirà la possibilitat d'accedir a crèdits tous per muntar els seus propis negocis, es crearà un banc d'ocupació i s'oferirà la reinserció al sistema educatiu per a tots aquells que hagin abandonat els seus estudis i vulguin reprendre'ls", va explicar el ministre.



Els salvadorencs emparats pel TPS hauran de decidir en els pròxims mesos una de les dues opcions i "triïn la de gestionar la seva residència permanent o la de tornar al país, comptaran amb el suport del govern", va afegir Martínez.



La decisió de l'administració Trump ha generat algunes crítiques per part dels congressistes demòcrates per no tenir en compte els elevats índexs de violència que existeixen al Salvador a l'hora de no renovar el permís temporal per als salvadorencs.



La senadora per Nevada Catherine Cortez ha criticat directament el president Trump. "Tenim un president antiimmigració que gira l'esquena a les famílies treballadores i insisteix a governar amb intimidació".