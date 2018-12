El govern dels EUA, al caire del tancament una altra vegada

El govern dels Estats Units està a punt d'un nou tancament parcial avui a la mitjanit. Seria el tercer en els poc menys de dos anys que Donald Trump fa que és president dels Estats Units. Un tancament per falta de fons implica que uns 800.000 treballadors públics, els considerats "no essencials", es queden a casa i la resta estan amenaçats amb una suspensió del sou si el Congrés no aconsegueix pactar un pressupost que permeti que els diners tornin a fluir.

Dijous a la tarda el president dels EUA, Donald Trump, va aconseguir una majoria suficient per aprovar a la Cambra de Representants (encara en mans republicanes a l'espera que l'1 de gener prenguin possessió els nous diputats escollits al novembre) un projecte de llei de pressupostos que preveu 5.000 milions per al mur de la frontera amb Mèxic.

Aquesta proposta ha de ser debatuda i aprovada aquest divendres al Senat, on els demòcrates, tot i estar en minoria, tenen els vots suficients per tombar-la. El moviment de l'administració Trump arriba, a més, just quan el Senat ja havia aprovat el seu propi projecte, sense diners per al mur, i la majoria de senadors havien abandonat Washington per passar les festes de Nadal a casa.

El nou pressupost federal, que ha de donar fons al govern fins al 8 de febrer, es va aprovar a la cambra baixa amb 217 vots a favor i 185 en contra, després d'una reunió al matí al despatx Oval de Trump amb els congressistes republicans de línia més dura, que el pressionaven perquè no deixi passar aquesta oportunitat per complir amb la seva promesa electoral de construir el mur.

Fins ara, Trump no ha aconseguit diners per al mur pel bloqueig dels demòcrates i alguns republicans. La mateixa qüestió ja va forçar el tancament del govern a finals de gener durant tres dies, i després al febrer durant unes hores, perquè Trump reclamava diners per al mur i no volia acceptar la proposta demòcrata per incloure al pressupost la regularització (prevista per Obama) dels 700.000 immigrants que van arribar al país quan eren petits i que es coneixen com a "somiadors" ('dreamers').

Els mateixos líders del Partit Republicà, com el portaveu de la cambra baixa Paul Ryan i el líder de la majoria Kevin McCarthy, havien advocat per deixar la batalla pel mur per a futurs pressupostos, quan les dues cambres del Congrés s'haguessin renovat a partir de l'1 de gener. Després de la reunió de Trump, es van veure forçats a canviar de posició.

"El resultat final és senzill: la rebequeria de Trump farà tancar el govern, però no li farà aconseguir el seu mur", advertia llavors l'encara líder de la minoria del Senat, el demòcrata Chuck Schumer.

Trump, en canvi, es va felicitar per l'aprovació a la Cambra de Representants i va destacar que la líder demòcrata Nancy Pelosi, que a partir de l'1 de gener s'espera que sigui la cap d'aquesta cambra, novament en mans demòcrates, havia dit que no aconseguiria els vots suficients per aprovar diners per al seu mur. "La Nancy no s'ha de disculpar. Tot el que vull és una gran seguretat a la frontera!", afegia.

Soon to be Speaker Nancy Pelosi said, last week live from the Oval Office, that the Republicans didn’t have the votes for Border Security. Today the House Republicans voted and won, 217-185. Nancy does not have to apologize. All I want is GREAT BORDER SECURITY! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 de desembre de 2018

Obama també va afrontar un tancament del govern per falta d'acord en els pressupostos. Però Trump ja en porta tres en només dos anys, i això malgrat que tenia encara majoria republicana a les dues cambres del Congrés.