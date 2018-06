El govern dels EUA declina dir on són els nens separats de la família

Donald Trump va signar dimecres una ordre executiva per acabar amb la separació de les famílies d’immigrants a la frontera sud dels Estats Units. Però ara el problema és un altre: trobar els infants separats.

L’alcalde de Nova York, Bill de Blasio, es va assabentar dimecres de casualitat i per a sorpresa seva que 350 d’aquests nens van ser traslladats a aquesta ciutat, situada a uns 3.200 quilòmetres de la frontera amb Mèxic, sense que la seva administració en fos informada en cap moment, ni tampoc els consolats dels països d’on són originaris els nens. Actualment 239 criatures encara són al centre de menors Cayuga, al barri novaiorquès de Harlem. I fins i tot dimecres a la nit, després que Trump hagués signat l’ordre executiva, hi continuaven arribant menors.

“Aquesta situació és completament atípica”, va assegurar el cònsol del Salvador, José Vicente Chinchilla, que va corroborar que fins dimecres no tenia ni idea que infants del seu país haguessin estat traslladats a Nova York. “He demanat informació a les autoritats federals, però de moment ni tan sols m’han sabut dir quants menors salvadorenys són a la ciutat”, va lamentar. L’Ajuntament de la ciutat va corroborar la gran confusió que hi ha.

L’Oficina de Reassentament de Refugiats és l’agència federal que s’encarrega dels menors no acompanyats. “Hem demanat a aquesta oficina que faci una estimació del nombre d’infants separats de les seves famílies que hi ha a la ciutat, i no hem rebut cap resposta”, es va queixar Bitta Mostofi, responsable d’Immigració al consistori. De fet, la mateixa administració federal va declinar proporcionar informació sobre aquest tema: “Encara és massa aviat i estem esperant instruccions per saber com hem d’actuar”, va dir Brian Marriott, responsable de comunicació de l’administració federal per a infants i famílies. Amb tot, va assegurar que l’agència està proporcionant als menors un servei de qualitat.

Però això no ha servit per tranquil·litzar els ànims els consolats implicats. Les legacions diplomàtiques han posat en marxa un dispositiu especial per intentar localitzar els nens separats de les seves famílies que en teoria són a Nova York, entre els quals hi hauria fins i tot un nadó de 9 mesos. I després, lògicament, han d’intentar trobar les famílies. No és una feina fàcil.

Preguntes sense resposta

El cònsol d’Hondures, Lídice González, ha enviat una llista de preguntes sobre els menors a l’Oficina de Reassentament de Refugiats: “On són?, a quins centres?, com es diuen?, quants anys tenen?” són algunes de les qüestions. De moment, però, no ha rebut respostes. L’únic que li han dit és que el personal de l’administració està visitant els diversos centres de menors, va explicar.

Es creu que la majoria dels menors que han sigut traslladats a Nova York són originaris del Salvador, Guatemala i Hondures, i van ser separats de les seves famílies a la frontera amb Mèxic quan van accedir a territori nord-americà. Els infants haurien arribat a Nova York durant els dos últims mesos i diverses entitats socials que tenen contractes amb el govern federal se n’haurien fet càrrec.

Malgrat el gran caos que ha generat aquesta pràctica migratòria de “tolerància zero”, Trump va recuperar ahir el seu to més hostil. Va escriure a Twitter: “No hem de contractar milers de jutges com estableix la nostra ridícula llei d’immigració. El que hauríem de fer és canviar les lleis, construir el mur [a la frontera amb Mèxic], contractar més agents de frontera i no deixar que la gent entri al nostre país”. Però ahir Melania Trump va visitar un centre de menors a la ciutat de McAllen, a l’estat de Texas, on hi ha 55 infants que han sigut separats dels seus éssers estimats. “Som conscients que estan sense la seva família”, va declarar la primera dama.