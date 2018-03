El nou govern de Merkel, més jove i amb més dones

El nou govern d’Angela Merkel ja té cares. Set dones, nou homes i deu principiants sense experiència al capdavant d’un ministeri formaran el gabinet amb què la cancellera democristiana vol dirigir Alemanya els pròxims quatre anys.

Serà un govern més jove i amb una dona més que l’anterior: un senyal de renovació amb què els dos principals partits de la nova Gran Coalició (democristians de la CDU i socialdemòcrates de l’SPD) volen remuntar les seves perspectives electorals. No en va, la unió conservadora de Merkel i els socialdemòcrates van perdre conjuntament gairebé catorze punts en els comicis del setembre passat, un càstig electoral sense pal·liatius.

Com estableix el pacte de govern presentat ara fa un mes, la CDU de Merkel comptarà amb sis ministeris (Cancelleria, Defensa, Sanitat, Economia, Educació i Agricultura), els germans bavaresos del partit de la cancellera, el socialcristians de la CSU, en dirigiran tres (Interior, Transport i Desenvolupament), i l’SPD controlarà sis carteres (Finances, Exteriors, Treball i Benestar, Medi Ambient, Família i Justícia).

Els socialdemòcrates van ser ahir l’últim partit de la coalició a fer oficials els noms dels seus ministres. En destaquen tres: el fins ara governador-alcalde d’Hamburg, Olaf Scholz, serà vicecanceller i ministre de Finances, una cartera controlada pels conservadors els dos últims gabinets de Merkel; el fins ara ministre de Justícia, Heiko Maas, es convertirà en el cap de la diplomàcia alemanya al capdavant d’Exteriors; i la gran sorpresa és el nomenament de l’alcaldessa del districte berlinès de Neukölln (una de les localitats amb més població immigrada del país), Franziska Giffey, com a ministra de Família.

Entre els ministres conservadors destaquen els noms següents: Peter Altmeier (Economia), un home de total confiança de Merkel; el jove Jens Spahn (37 anys), que serà ministre de Sanitat i amb qui Merkel integra els sectors crítics del seu partit a l’executiu, i Ursula von der Leyen, que continua a Defensa. Els socialcristians de la CSU, amb Horst Seehofer com a titular d’Interior, són els únics, per cert, que no nomenen cap dona per dirigir un ministeri.

La investidura tindrà lloc dimecres vinent. A partir d’aleshores començarà a caminar el quart govern de l’era Merkel.