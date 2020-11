El govern de Merkel proposa data per a les eleccions

Fa dos anys que Angela Merkel va anunciar que aquesta seria la seva última legislatura com a màxima responsable política d’Alemanya. Ara sembla que el final de la seva era com a cancellera ja té data. El govern alemany va proposar ahir que les eleccions generals -en les quals ella no es presentarà- se celebrin el 26 de setembre del 2021. Aquesta data, però, encara ha de ser aprovada pel president del país, Frank-Walter Steinmeier. Els comicis, marcats per la pandèmia, definiran el futur del país i també el de la Unió Europea, on Merkel s’ha erigit com una de les grans referents.

La cancellera, doncs, encara la recta final del seu mandat enmig d’una popularitat molt elevada. A diferència d’altres mandataris, la gestió de la pandèmia ha fet créixer encara més la simpatia de Merkel entre el gruix dels alemanys i l’ha situat en una posició sense precedents després de 15 anys al capdavant del govern. A l’horitzó, però, la incògnita sobre qui serà la persona que la substituirà continua sense resoldre’s. Sense un successor clar en el partit, la carrera per al relleu de Merkel és obert de bat a bat. La crisi que va suposar, al febrer, la renúncia d’Annegret Kramp-Karrenbaurer -la seva suposada successora- per l’escàndol de Turíngia i la irrupció de la pandèmia han enrocat el procés de tria. La solució podria arribar al gener, quan la Unió Demòcrata Cristiana de Merkel té previst celebrar, finalment, un congrés de partit, on escolliran nou president del grup i, per tant, la persona que es convertirà en candidata a cancellera. Llavors, i si la data dels comicis es confirma, faltaran poc menys de nou mesos per a la crida a les urnes.