El govern britànic obre la porta a permetre l'ús del cànnabis amb finalitats terapèutiques

El govern britànic ha ordenat aquest dimarts revisar la llei sobre l’ús del cànnabis amb finalitats terapèutiques, un procés que començarà d'aquí una setmana, segons ha garantit al Parlament de Westminster el ministre de l'Interior, Sajid Javid. L'anunci es produeix setanta-dues hores després que esclatés el dramàtic cas de Billy Caldwell, un nen de 12 anys que pateix severs atacs d'epilèpsia que només es calmen quan se li administra oli de cànnabis. El 9 de juny la seva mare, Charlotte Caldwell, va anar fins al Canadà per comprar-ne i poder-li administrar, encara que fos il·legalment. Però la setmana passada les autoritats duaneres li van requisar el producte quan intentava introduir-lo il·legalment al país a través de l’aeroport de Heathrow. Al Canadà, l’oli de cànnabis és legal i s’utilitza regularment amb finalitats mèdiques, en especial per al tractament de l’epilèpsia, i també per a altres malalties. El ministre de Sanitat, Jeremy Hunt, ha rebut amb satisfacció la notícia.

Really pleased @sajidjavid has announced a review of medicinal use of cannabis. Any parent would do anything to relieve their child’s pain – Government needs to support them in that. — Jeremy Hunt (@Jeremy_Hunt) June 19, 2018

Charlotte Caldwell ha iniciat aquest cap de setmana una activa campanya a través dels mitjans de comunicació perquè les autoritats britàniques permetessin que el seu fill es beneficiés dels efectes de l’oli. La falta d’administració del medicament que va patir el Billy després que li requisessin a la mare a la duana va comportar un empitjorament del seu estat mèdic, amb ingrés hospitalari inclòs. Finalment, arran de la difusió del cas i a la situació mèdica del nen, el ministeri de l’Interior li va facilitar diumenge un permís especial de 20 dies per poder utilitzar la droga. Immediatament després, el seu estat va millorar i aquest dilluns va rebre l’alta hospitalària.

Segons Charlotte Caldwell, és la prova de “l’eficàcia del tractament i posa de manifest que és vital que tots els nens i totes les famílies afectades al país tinguin accés immediat al mateix medicament”. Durant la seva compareixença al Parlament, el ministre de l’Interior britànic ha informat, també, que al Regne Unit hi ha uns 10.000 nens que pateixen alguna mena d’epilèpsia resistent a les drogues convencionals.

A més, Sajid Javid també ha informat els Comuns que el seu departament ha emès una nova llicència provisional perquè un altre nen afectat d’epilèpsia, Alfie Dingley, de 6 anys, també pugui ser tractat amb productes amb oli de cànnabis. La seva mare, Hannah Deacon, havia llançat aquest diumenge un dur atac contra la primera ministra britànica, Theresa May, després de saber que el ministeri de l’Interior havia facilitat el medicament a Billy Caldwell.

La promesa incomplerta de Theresa May

Tres mesos d'espera

Hannah Deacon va ser rebuda fa tres mesos per Theresa May a Downing Street i, d’acord amb la seva versió, la ‘premier’ li va prometre que l'Alfie podria rebre oli de cànnabis per tractar una forma molt rara d’epilèpsia que li arriba a produir fins a 150 atacs al mes. Aquest dimarts al matí, hores abans que el ministre Sajid Javid anunciés la concessió de la segona llicència per autoritzar l’administració de la droga al seu fill, Hannah Deacon havia tornat a criticar Theresa May al programa de més audiència de la ràdio britànica, ‘Today’, de BBC Radio 4. Hannah Deacon es lamentava de la falta de paraula de May: "Vaig trobar-me amb la primera ministra el 20 de març. Li vaig demanar que es pogués administrar al meu fill un derivat del cànnabis. Ella mateixa va arribar a veure'l i em va dir que trobarien una manera perquè els nostres metges poguessin emetre una llicència per donar al meu fill un medicament que és perfectament legal a Holanda. Me la vaig creure". Però, tres mesos després, encara esperava alguna solució, que ha arribat aquest migdia. La notícia de la concessió de la llicència per al seu fill l'ha rebut amb molta emoció.

This was the emotional moment Alfie Dingley's mother Hannah was told live on ITV News that the Home Secretary had authorised a licence to be issued for the six-year-old to receive cannabis oil. pic.twitter.com/cDLXIzBEX2 — ITV News (@itvnews) June 19, 2018

Fins ara, al Regne Unit el cànnabis està classificat com a droga. Però la revisió de la llei "no suposarà considerar-ne la legalització amb finalitats exclusivament recreatives", ha dit Sajid Javid a Westminster. Coincidint amb el cas dels dos nens epilèptics, l’exlíder del Partit Conservador, William Hague, ha publicat aquest dimarts un article al 'Daily Telegraph' assegurant que "la lluita contra el tràfic de drogues s’ha perdut" i que el govern hauria de considerar “la legalització del cànnabis amb finalitats recreatives".

El procés a seguir a partir d’ara té més elements burocràtics que no científics, perquè els beneficis mèdics del cànnabis i alguns dels seus derivats ja s'han demostrat prou. Alguns estats dels EUA, el Canadà, Holanda i Alemanya en permeten l’ús amb finalitats terapèutiques. Sally Davies, la màxima autoritat del Regne Unit en afers mèdics, presidirà la comissió d’experts que revisarà el procediment per canviar la classificació del cànnabis i autoritzar-lo com a medicina en casos específics, buscant un equilibri entre benefici mèdic i perill per a la salut pública.