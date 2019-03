El govern espanyol aprova un decret per preparar el Brexit sense acord

El consell de ministres espanyol ha aprovat aquest divendres un reial decret per preparar la possible sortida del Regne Unint de la Unió Europea sense acord. Com va anunciar dimecres el president espanyol, Pedro Sánchez, l’executiu ha preparat el terreny per a aquest escenari, tot i que espera “que no hagi d’usar-se”, segons ha relatat el ministre d’Exteriors, Josep Borrell, que no ha tancat la porta amb una sortida amb acord. L’objectiu, ha dit el ministre, és “preservar els drets dels ciutadans”, siguin espanyols o britànics, que van “exercir un dret” abans de la retirada del Regne Unit, com venir a viure a Espanya.

Els ciutadans britànics que van venir a Espanya “seguiran com abans”, amb especial atenció al camp de Gibraltar, per garantir el pas ràpid de la frontera, perquè no hi hagi “cap ruptura respecte a la situació actual”. El decret, òmnibus, regula diversos aspectes que poden afectar als ciutadans britànics, des de l’accés a la universitat fins al carnet de conduir, ha resumit Borrell, amb l’objectiu de garantir “la continuïtat”.

En el cas de Gibraltar, que queda fora de les mesures de contingència marcades per la Unió Europea davant d’un Brexit sense acord, el decret busca aplicar-les, per garantir els drets dels treballadors transfronterers. “Farem tot el possible perquè no es produeixi cap disrupció en el flux de persones”, ha afirmat.