Un xec de 500 euros per als italians que passin les vacances al país

Les vacances estivals seran tan atípiques que els governs de França i Itàlia, amb una forta dependència del turisme, animen la població a trobar un moment d'esbarjo i moure's per dins de les fronteres estatals en previsió que les exteriors continuïn tancades per la pandèmia. Per això París i Roma posaran en marxa els pròxims dies plans de promoció d'un sector que ocupa centenars de milers de treballadors i que engreixa les arques del PIB.

A Itàlia l'ajuda al sector té la seva mesura estrella en un xec de fins a 500 euros per a les famílies italianes que passin uns dies de descans estival en destinacions del país. L'objectiu és el mateix: intentar estimular el públic intern davant la pèrdua de turistes estrangers, que no podran arribar per les restriccions de moviment o, senzillament, per por.

Els 500 euros es lliuraran a les famílies amb fills amb ingressos inferiors als 40.000 euros perquè els gastin en establiments hotelers, que hauran d'aplicar primer el descompte per posteriorment reclamar l'abonament del govern. En cas de viatjar en solitari, el bonus serà de 150 i, si es tracta d'una parella, de 300.

Amb molta discussió i tensió interna, el govern de Giuseppe Conte ha aprovat un macropla amb ajudes de fins a 55.000 milions d'euros per insuflar líquid a una economia malmesa pels dos mesos d'aturada pel confinament. La inversió dispararà el dèficit fins al 10,4% el 2020, segons els pronòstics de Roma, i s'espera que beneficiï els aturats amb la concessió de subsidis públics temporals i autònoms, que percebran una prestació d'entre 600 i 1.000 euros, mentre una empresa en crisi reactiva la seva situació amb un pla industrial. A més, el pla també contempla subvencions a fons perdut per a pimes amb facturacions de menys de cinc milions que hagin perdut almenys un terç dels ingressos.

La mesura més polèmica del pla és la de la regularització per a sis mesos d'immigrants sense papers perquè treballin al camp i en les cures de persones per pal·liar la falta de mà d'obra, ja que el tancament de les fronteres ha deixat fora els jornalers que arriben cada temporada de Romania. Però també hi ha el permís parental per a treballadors del sector privat amb fills menors de 12 anys a càrrec, que podran rebre fins al 50% del seu salari o disposar de subvencions de 600 euros per a la contractació de mainaderes o el pagament de centres de cura infantil.

"Feu la reserva"

"Els francesos podran fer vacances al juliol i l'agost a França", ha exclamat aquest dijous el primer ministre Édouard Philippe, en la presentació d'un paquet d'ajudes de 18.000 milions d'euros per recuperar el sector, que representa gairebé el 8% de l'economia nacional i dona feina a dos milions de persones. El govern assegura que els hotelers s'han compromès a retornar els diners que s'hagin deixat en dipòsit en cas que finalment les vacances no es pugui fer. "Ja es poden començar a fer les reserves", ha animat Philippe, que també ha admès que hi haurà zones amb restriccions de moviment.

França és la primera destinació turística, però el brot del coronavirus deixarà tocats els establiments que bàsicament salven la temporada gràcies als visitants estrangers. L'any 2018 va assolir la xifra rècord de 90 milions de viatgers, però ara l'expectativa de passar la barrera dels 100 és poc menys que un miracle. "El turisme s'enfronta probablement a la pitjor prova de la seva història moderna. El seu rescat és una prioritat nacional", ha remarcat el primer ministre.

El pla per al sector del govern de Macron destinarà 1.300 milions d'euros a les inversions i permetrà que les empreses de sector puguin continuar acollint-se a les fórmules d'ERTO fins al setembre.