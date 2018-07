Erdogan elimina el titular per a les relacions amb la UE del seu nou govern

El nou govern de Turquia, encapçalat pel president del país, Recep Tayyip Erdogan, ha jurat aquest dimarts el càrrec davant del Parlament. La composició del gabinet, que redueix de 26 a 16 els ministres que el componen, s'ha quedat sense cartera dedicada a les relacions amb la Unió Europea, unes competències que seran assumides pel ministeri d'Exteriors.

El nou executiu té dues dones i quatre membres que ja eren a l'equip anterior, entre els quals els d'Exteriors, Melvut Çavusoglu; Interior, Suleyman Soylu, i Justícia, Abdulhamit Gul. A més, Fuat Oktay, antic subsecretari de l'oficina del primer ministre, ha sigut nomenat vicepresident. Oktay es considerat un dels ideòlegs de la transformació burocràtica i administrativa que s'ha dut a terme per introduir el sistema presidencialista mitjançant una reforma constitucional aprovada en referèndum l'any passat.

Pel que fa a les relacions amb la UE, el cap de la diplomàcia turca ha assegurat que "malgrat totes les dificultats" el país seguirà "progressant" cap a l'acostament. Un dels nomenaments més polèmics és el del gendre d'Erdogan, Berat Albayrak (que ja formava part de l'antic gabinet), al capdavant del ministeri d'Hisenda i Finances. Aquesta decisió del president –que amb els seus nous poders executius nomena ara tots els seus ministres directament per decret– no ha sigut ben rebuda pels inversos estrangers, com ha quedat reflectit en un debilitament de la lira turca davant del dòlar i l'euro.

Dos decrets més publicats també aquest dimarts enumeren una sèrie de disposicions administratives, entre les quals la decisió que en el futur el president nomeni directament el governador del banc central, sense especificar de moment quan duraria el seu mandat. Moltes més institucions estatals estan a partir d'ara connectades directament amb el cap de l'estat, com la direcció de Premsa i Informació i la direcció d'Afers Religiosos.

Els crítics argumenten que amb el nou sistema queda diluïda la separació de poders i es fonamenta un model autoritari.