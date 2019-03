Califòrnia declara una moratòria a la pena de mort

Califòrnia s'afegeix a altres estats nord-americans que han anunciat una moratòria en l'execució de sentències de pena de mort i ha concedit l'indult als 737 reclusos que esperaven al corredor de la mort. El demòcrata Gavin Newsom, governador californià, ha publicat la suspensió argumentant que "la mort intencional d'una altra persona està malament i com a governador no supervisaré l'execució de cap individu", ha afirmat. De moment, l'estat ha tancat la cambra d'execucions i els presos indultats, que no quedaran en llibertat, segons ha informat una font de l'administració que no s'ha volgut identificar i que revela l'agència Reuters.

La mesura de Gavin té un enorme valor simbòlic perquè Califòrnia és un feu demòcrata tradicionalment que des del 2006 no havia executat cap pres, i per això aquest pas s'ha vist com el reforçament del moviment contrari a les penes capitals i com un senyal perquè altres estats secundin la iniciativa. Newsom és un veterà activista contra la pena de mort i per justificar-se s'ha referit al fet que es tracta d'un càstig molt costós que s'acarnissa sobretot contra la població no blanca. També ha dit que de vegades s'han descobert errors i s'ha qüestionat si la societat i l'administració té dret a matar com a condemna.

"Sé que la gent pensa en l'ull per l'ull, però si et violen no violes", ha afirmat, i seguint la mateixa lògica ha dit que no es pot matar a qui mata. "Som millor que tot això", ha manifestat.

Amb l’anunci, Califòrnia s'afegeix a Colorado, Oregon i Pennsilvània per establir una moratòria en l'execució de la pena capital.