'La casa dels ximples': així veu la premsa britànica la derrota de May

The Guardian: "Una altra gran derrota per a May quan només queden 16 dies per al Brexit"

Financial Times: "May perd el control del Brexit després que els diputats rebutgin un acord renovat"

Daily Mail: "La casa dels ximples"

The Times: "Cap a la desesperació"

The Daily Telegraph: "May s'aferra [al poder] malgrat [patir] una segona derrota humiliant"

The Herald: "Retard i consternació"

The I Paper: "May fa l'última súplica desesperada a la UE per salvar l'acord"

City A.M.: "Fora de control"